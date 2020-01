Piers Morgan claque le “ track record ” de Meghan Markle et fait entrer les Kardashian

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ne sont même pas au Royaume-Uni pour le moment, mais leurs noms sont toujours dans l’esprit et les lèvres de nombreuses personnes, y compris le vieil ami devenu ennemi de Meghan.

Le 8 janvier 2020, le duc et la duchesse ont annoncé via Instagram qu’ils «démissionnaient en tant que membres de la famille royale». Beaucoup ont vu cela arriver alors que le couple s’était déjà ouvert sur leurs difficultés face à l’intense examen médiatique de la presse britannique. Mais même maintenant que Harry et Meghan restent de l’autre côté de l’étang, la duchesse est toujours appelée par l’ancre du talk-show du matin Piers Morgan, qui vient d’y glisser le nom de Kim Kardashian.

(L): Piers Morgan | FOX via ., (R): Meghan Markle, | Max Mumby / Indigo / .

Morgan claque à nouveau Meghan, la qualifie de «mini Kim Kardashian»

Le duc et la duchesse de Sussex espéraient échapper à toute couverture médiatique à leur sujet en se retirant au Canada. Mais Morgan ne laisse pas les choses aller aussi facilement et a profité de l’occasion pour claquer la décision du couple sur son émission. Et sans surprise, il a de nouveau attrapé la femme de Harry.

“Meghan et Harry ont demandé et obtiendront une licence pour commercialiser leur statut royal”, a déclaré Morgan, avant de demander à son co-présentateur, “‘Pourquoi pensez-vous que Meghan Markle fera des centaines de millions de dollars comme un Kardashian?’ … Si elle a essayé ce jeu avant de gagner très peu d’argent. »

L’animatrice de télévision a poursuivi: «Disons simplement que ses antécédents dans ce domaine ne sont pas excellents, avec personne. Toute sa famille, boum. Son père, boum. Ex-mari, boum. Tous ses vieux amis, boum. “

Le 29 janvier, Morgan a de nouveau exprimé ses mauvais sentiments au sujet de la duchesse dans un spécial intitulé Harry & Meghan: The Royals in Crisis.

“Si Meghan Markle pense qu’elle va émerger de cela comme une sorte de figure de la princesse Diana, elle doit réfléchir à nouveau”, a fait remarquer Morgan. “Elle va finir comme une mini-royale royale Kim Kardashian, avec toute l’ignominie qui va avec ce titre.”

Pourquoi il a vraiment une telle rancune contre la duchesse

Si vous pensez que les attaques répétées de Morgan contre Meghan ne sont que des notes, c’est un peu plus que cela car elles ont une histoire. Avant qu’elle et le prince Harry ne se réunissent, Meghan et Morgan étaient en fait des amis et il lui a donné des critiques élogieuses.

Selon Morgan, qui a raconté son histoire à plusieurs reprises, en 2016, il a décidé de suivre la star de l’époque, Suits, sur Twitter et après cela, elle lui a envoyé un message direct le remerciant de l’avoir fait. Ils ont alors commencé à correspondre souvent et Meghan lui a dit quand elle allait être à Londres afin qu’ils puissent se rencontrer.

Meghan Markle | Chris Jackson / .

L’hôte de Good Morning Britain a expliqué qu’il l’avait invitée à son pub local et les deux ont bavardé pendant plus d’une heure autour d’une bière et de martinis sales. À la fin de leur soirée, Morgan s’est souvenue que Meghan avait dit «avoir passé un bon moment. J’adore vous revoir »avant de monter dans un taxi.

Il a affirmé que le taxi avait emmené l’actrice à une fête où se trouvait le prince Harry et la nuit suivante, elle avait eu son premier rendez-vous solo avec le roi. Après cela, Morgan n’a plus jamais entendu parler de son ami.

Le journaliste a admis que Markle l’avait “fantôme” et qu’il n’aimait pas “les gens qui se comportent comme ça. C’est un peu grossier. “

