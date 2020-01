Pink fait un don de 500 000 $ aux efforts australiens de lutte contre les incendies de forêt

2020-01-04 17:30:05

Pink s’est engagé à donner 500 000 $ à ceux qui luttent contre les incendies de forêt en Australie.

Le hitmaker “ Just Give Me A Reason ” a promis de donner le montant considérable pour aider à soutenir les terribles incendies Down Under ainsi que d’encourager les autres à faire un don aussi.

Partageant des liens vers d’autres sources de dons à ses sept millions de followers sur Instagram, Pink l’a légendé: “Je suis totalement dévasté de regarder ce qui se passe en Australie en ce moment avec les horribles feux de brousse. Je promets un don de 500 000 $ directement aux services d’incendie locaux qui se battent si fort sur le front. Mon cœur va à nos amis et à notre famille à Oz (sic) ”

Naomi Watts, Hugh Jackman et la star de ‘Suicide Squad’ Jai Courtney ont également promis leur soutien à ceux qui travaillent pour limiter la dévastation des incendies.

Naomi a écrit: “C’était ma dernière veille à Byron, NSW, Australie. Pour avoir une idée de la beauté de la faune régulièrement … Veuillez augmenter le volume. Les incendies ont été vraiment horribles. C’est tellement bouleversant et inquiétant. Donc beaucoup d’animaux sauvages déjà perdus. Et encore une grande partie de l’été à venir. Mon cœur va à ceux qui ont perdu des êtres chers et des maisons. Une grande gratitude aux braves pompiers qui n’ont littéralement pas arrêté pendant les vacances !! Le cœur brisé pour tous les animaux , plantes et terre … pour la pluie #tbt (sic) ”

Alors que Hugh a partagé: “Nous voulons exprimer notre profonde gratitude aux gens en Australie qui luttent contre ces feux de brousse dévastateurs. Nos cœurs sont avec tout le monde, en particulier ceux qui ont perdu des maisons, des entreprises et des êtres chers. C’est une immense tragédie pour notre pays d’origine #AustraliaBushfires. . (sic) ”

Jai a écrit: “L’AUSTRALIE BRULE. Et ça empire. Des gens sont morts. Il y en a encore plus. Des milliers de maisons ont été perdues. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. 15 millions d’acres de terres ont été brûlées (23 000 milles carrés) tuant et détruire les habitats de milliers d’espèces sauvages et anéantir une surface totale bien plus grande que New York. (sic) “

