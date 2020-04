Pink révèle qu’elle avait COVID-19 et fait un don de 1 million de dollars aux travailleurs de la santé

Rose a révélé qu’elle a été testée positive pour COVID-19, mais a depuis récupéré.

Vendredi, la chanteuse “So What” a annoncé qu’elle donnerait 1 million de dollars aux travailleurs de la santé après avoir été malade du coronavirus, qui a infecté plus de 1,1 million de personnes dans le monde.

Partageant une photo avec son fils Jameson, Pink a déclaré que les deux avaient été testés pour le virus après avoir montré des symptômes. Heureusement, après une quarantaine de deux semaines, les deux ont été testés à nouveau et leurs résultats ont été négatifs.

“Il y a deux semaines, mon fils de trois ans, Jameson, et moi présentions des symptômes de COVID-19. Heureusement, notre médecin de premier recours a eu accès à des tests et je suis devenu positif”, se souvient Pink en légende. “Ma famille était déjà à l’abri à la maison et nous avons continué à le faire pendant les deux dernières semaines suivant les instructions de notre médecin. Il y a quelques jours à peine, nous avons subi un nouveau test et nous sommes heureusement négatifs.”

Le triple lauréat d’un Grammy a ensuite appelé le gouvernement fédéral pour manque de tests, tout en exhortant les gens à prendre la pandémie au sérieux.

“C’est une parodie absolue et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre les tests plus accessibles”, a-t-elle écrit. “Cette maladie est grave et réelle. Les gens doivent savoir que la maladie affecte les jeunes et les vieux, en bonne santé et en mauvaise santé, les riches et les pauvres, et nous devons rendre les tests gratuits et plus largement accessibles pour protéger nos enfants, nos familles, nos amis et nos communautés. “

Pink a ensuite parlé de ses deux dons de 500 000 $ aux travailleurs de la santé, dont un dans lequel elle a promis en hommage à sa défunte mère.

“Afin de soutenir les professionnels de la santé qui se battent chaque jour sur les lignes de front, je fais un don de 500 000 $ au Temple Emergency Hospital de Philadelphie en l’honneur de ma mère, Judy Moore, qui a travaillé pendant 18 ans dans la cardiomyopathie et Heart Transplant Center “, a-t-elle déclaré. “De plus, je fais un don de 500 000 $ au Fonds d’urgence du COVID-19 du maire de la ville de Los Angeles.”

“MERCI à tous nos professionnels de la santé et à tous ceux qui travaillent si dur pour protéger nos proches”, a conclu Pink. “Vous êtes nos héros! Ces deux prochaines semaines sont cruciales: veuillez rester à la maison. S’il vous plaît. Restez. À la maison.”

Le coronavirus (COVID-19) compte plus de 1,1 million de cas confirmés et a tué plus de 62 000 au 4 avril.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 200 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 290 600 Américains ont contracté le virus et 7 800 sont morts.

Les symptômes du coronavirus incluent fièvre, toux, essoufflement et difficulté à respirer, selon Organisation Mondiale de la Santé.

Selon le Centre de prévention des maladies (CDC), les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé chroniques sous-jacents – comme les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires – sont plus à risque de développer des complications de la maladie.

