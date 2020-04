Pink Talks Battling Coronavirus dit «Ce n’est vraiment qu’une montagne russe»

Il y a plusieurs célébrités qui ont révélé qu’elles avaient été testées positives pour le coronavirus. Pink était l’une d’entre elles et elle parle maintenant plus des symptômes qu’elle avait avec son fils, Jameson, Découvrez pourquoi elle a dit que leur voyage était une montagne russe et plus encore.

Pink a annoncé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19

Carey Hart et Pink | Alberto E. Rodriguez / .

Pink a partagé une déclaration sur Twitter le 3 avril. Elle a commencé par: «Il y a deux semaines, mon fils de trois ans, Jameson, et moi étions [sic] montrant des symptômes de COVID-19. Heureusement, notre médecin de premier recours a eu accès à des tests et je suis devenu positif. »

Il a ensuite poursuivi: «Ma famille était déjà hébergée à la maison et a continué de le faire pendant les deux dernières semaines suivant les instructions de notre médecin. Il y a quelques jours à peine, nous avons subi un nouveau test et nous sommes heureusement négatifs. »

Il y avait une deuxième partie de la déclaration. Pink a déclaré qu’elle faisait un don de 500 000 $ au Fonds d’urgence de l’hôpital Temple University à Philadelphie. Elle fait également un don de 50 000 $ au Fonds de crise d’urgence COVID-19 du maire de la ville de Los Angeles.

L’actrice Alyssa Milano a répondu au message par “Je suis tellement contente que tu vas bien. Et j’aime ta coupe de cheveux. ” Pink a répondu en retour avec plusieurs émojis cardiaques.

Elle a partagé des messages pendant la quarantaine

Le gagnant du Grammy a partagé des photos et des vidéos tout en étant en quarantaine. L’une des vidéos était la promotion d’un chat en direct où des fonds étaient collectés pour aider les gens à faire leurs courses.

Plus récemment, elle a partagé une photo d’un ordinateur portable d’elle discutant par vidéo avec plusieurs personnes. «Je suis tellement conscient de qui et de ce qui compte à ce stade. Amour, service, famille, communauté et santé. Et la santé est notre seule sécurité. Ceux qui le protègent sont mes héros », a-t-elle écrit dans la légende.

Elle a dit que ce n’était vraiment qu’une montagne russe

Voir ce post sur Instagram

Il y a deux semaines, mon fils de trois ans, Jameson, et moi présentions des symptômes de COVID-19. Heureusement, notre médecin de premier recours a eu accès à des tests et je suis devenu positif. Ma famille était déjà à la maison et nous avons continué à le faire pendant les deux dernières semaines suivant les instructions de notre médecin. Il y a quelques jours à peine, nous avons subi un nouveau test et nous sommes heureusement négatifs. C’est une parodie absolue et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre les tests plus accessibles. Cette maladie est grave et réelle. Les gens doivent savoir que la maladie affecte les jeunes et les vieux, en bonne santé et en mauvaise santé, les riches et les pauvres, et nous devons rendre les tests gratuits et plus largement accessibles pour protéger nos enfants, nos familles, nos amis et nos communautés. Dans un effort pour soutenir les professionnels de la santé qui se battent tous les jours en première ligne, je fais un don de 500 000 $ au Temple Emergency Hospital de Philadelphie en l’honneur de ma mère, Judy Moore, qui a travaillé pendant 18 ans dans la cardiomyopathie et le cœur. Centre de transplantation. De plus, je fais un don de 500 000 $ au fonds de crise d’urgence COVID-19 du maire de la ville de Los Angeles. MERCI à tous nos professionnels de la santé et à tous ceux dans le monde qui travaillent si dur pour protéger nos proches. Vous êtes nos héros! Ces deux prochaines semaines sont cruciales: restez à la maison. S’il vous plaît. Rester. Accueil.❤️

Un message partagé par P! NK (@pink) le 3 avril 2020 à 18 h 27 HAP

La mère a parlé à Ellen DeGeneres du diagnostic de virus de son fils. “C’est la chose la plus effrayante que j’aie jamais connue de toute ma vie”, a-t-elle déclaré à l’hôte. “Ce n’est vraiment qu’une montagne russe.”

Elle a ensuite parlé des émotions qu’elle a traversées pendant ce voyage. “À un moment donné, je pleurais, je priais et j’ai réalisé à quel point j’avais l’air ridicule”, a déclaré le chanteur. «Je pensais qu’ils nous avaient dit que nos enfants iraient bien. On nous a dit que nos enfants allaient bien! »

Pink a déclaré que son fils de 3 ans, Jameson, avait été le premier à présenter des symptômes avec une fièvre qui ne disparaissait jamais, des douleurs à l’estomac, de la diarrhée, des douleurs à la poitrine, un mal de tête et un mal de gorge. La mère, qui souffre également d’asthme, est également tombée malade.

“Je ne me sentais pas bien, j’étais vraiment fatiguée, j’ai eu des frissons un peu nauséeux mais je n’ai jamais eu de fièvre”, a-t-elle expliqué. “Je n’ai jamais eu ce qu’ils vous disaient de chercher.”

Elle a ensuite été hospitalisée parce qu’elle ne pouvait pas respirer. La bonne nouvelle, c’est que la famille va mieux. “Nous allons bien, nous allons bien cette semaine”, a déclaré Pink. “Je ne sais même pas quel jour il est mais c’est une meilleure semaine que la précédente.”