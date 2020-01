Pitbull taquine la performance à mi-temps du Super Bowl

2020-01-31 22:30:04

Pitbull a laissé entendre qu’il pourrait faire une apparition à la mi-temps de Jennifer Lopez et Shakira au Super Bowl dimanche (02.02.20).

Pitbull a laissé entendre qu’il pourrait faire une apparition dans la mi-temps de Jennifer Lopez et Shakira Super Bowl.

Le rappeur de 39 ans a déclaré qu’il était “impliqué dans beaucoup de choses” à voir avec le prochain événement sportif – qui aura lieu dimanche à Miami (02.02.20) – qui pourrait inclure une apparition lors de la très attendue émission à la mi-temps, co-titrée cette année par J.Lo et Shakira.

Interrogé sur le spectacle, il a dit: “Suis-je dans le spectacle de la mi-temps? Je suis impliqué dans beaucoup de choses qui ont à voir avec le Super Bowl. Je vais en rester là. Je plaide le cinquième que cette question pourrait m’incriminer. ”

Et bien qu’il ne confirme ni ne nie son implication, Pitbull n’a que des éloges pour Jennifer et Shakira.

Il a ajouté à “Entertainment Tonight”: “Je suis très fier d’eux deux. [They are] sophistiqué, sexy, puissant, travailleur, diligent, militant, et quand je dis militant, je veux dire qu’ils vont juste le chercher. Ils ont ouvert beaucoup de portes à quelqu’un comme moi et je suis toujours fier d’être avec eux. Je suis toujours fier d’eux, de ce qu’ils ont fait et de la façon dont ils continuent de passer au niveau supérieur. ”

Pendant ce temps, Gloria Estefan a récemment taquiné “beaucoup de surprises” pour le prochain spectacle, bien qu’elle ait insisté sur le fait qu’elle ne ferait pas partie de la performance.

Elle a dit: “Je serai là dans le cœur, l’âme et l’esprit, et je les encouragerai à chaque étape du chemin. Mais non, non.

“Ils ont plein de surprises à venir, je peux le garantir … je ne suis pas libre de dire [what and who they are].

“Ils me donneront des coups de pied si je dis quelque chose. Non. Je ne peux pas, mais ça va être excitant!”

Et Gloria a suggéré que Pitbull pourrait être impliqué.

Elle a ajouté: “Il pourrait l’être. Je connais quelques autres personnes très grandes ici qui feront probablement une apparition.”

Aux côtés de Pitbull, Wyclef Jean aurait également fait une apparition en tant qu’invité.

Mots clés: Pitbull, Jennifer Lopez, Shakira

Retour au flux

.