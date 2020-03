Pizza préférée de la femme pionnière Ree Drummond

Si vous cherchez une nouvelle recette qui vous aidera à nourrir un

groupe de personnes, ou si vous cherchez à étirer un repas, il y a beaucoup de

options disponibles. Un repas que vous voudrez peut-être essayer est la pizza maison. Ici se trouve le

Pionnière star de la femme Ree

La pizza préférée de Drummond.

Le secret de la sauce à pizza de Ree Drummond

Robin Roberts et Ree Drummond | Fred Lee / Walt Disney Television via .

Dans le numéro du printemps 2020 du magazine The Pioneer Woman, une fan a écrit pour dire qu’elle était une grande fan des recettes de pizza de Drummond. Elle a demandé de l’aide pour préparer la sauce. Drummond dit que la recette de P-Town Pizza comprend un ingrédient qui rend la sauce savoureuse. «La sauce que nous préparons à la pizza P-Town est incroyable», a répondu Drummond. «Nous ajoutons de la pâte de piment de Calabre, que vous pouvez commander en ligne. Mais si vous manquez de temps, je vous recommande d’utiliser de la marinara de bonne qualité comme sauce à pizza. C’est un excellent raccourci! “

Voici la pizza préférée de Ree Drummond

Ree Drummond assiste à la célébration du magazine Pioneer Woman | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Alors, quelle est la pizza préférée de Ree Drummond? Drummond dit son préféré

est une pizza végétarienne qu’elle a nommée à juste titre la pizza préférée des femmes pionnières. Elle

a beaucoup de bonnes choses à dire sur sa pizza préférée dans le blog de The Pioneer Woman.

“Regardons les choses en face: j’ai une liste de pizzas préférées si longtemps,

s’étend par la porte d’entrée et bien dans notre pâturage nord », a écrit Drummond. “Cette

n’est qu’une des milliers de pizzas que j’ai connues et aimées; c’est complètement

délicieux. C’est aussi une pizza végétarienne – la plupart de mes pizzas préférées le sont. »

Drummond inclut la recette et les instructions de cuisson de sa pizza préférée sur

le blog.

Pour la croûte, vous aurez besoin de:

1 cuillère à café de levure sèche ou instantanée active 4 tasses de farine tout usage 1 cuillère à café de sel casher 1/3 tasse d’huile d’olive extra vierge

Pour la pizza, vous aurez besoin de:

1 grosse aubergine entière (ou deux aubergines moyennes) sel casher, pour saupoudrer 1 pinte de tomates raisins 2 gousses d’ail hachées, 8 onces, poids de mozzarella fraîche, tranché

très mince 1/2 tasse de parmesan fraîchement râpé huile d’olive extra vierge pour arroser de poivre noir fraîchement moulu

Pourquoi Ree Drummond aime tellement cette pizza

La femme pionnière Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

L’une des raisons pour lesquelles Drummond dit qu’elle aime cette pizza est

parce que vous pouvez en faire deux croûtes. Elle aime aussi cette recette car

elle en obtient plus pour elle-même. Apparemment, les membres de son ménage ne sont pas

les fans de pizza végétarienne, donc cela lui laisse plus. Elle dit qu’elle a l’habitude

prend la deuxième croûte et fait une pizza pour les mangeurs de viande dans sa maison.

Drummond dit qu’elle n’a pas peur de devoir faire une seconde

pizza, car il y a assez de pâte pour faire le tour:

C’est un jeu d’enfant, cependant, car ma croûte de pizza fait en fait deux pizzas. Donc, utilisez la moitié de la pâte pour faire une pizza qui fait voler votre jupe, et l’autre moitié pour répondre aux autres papilles de votre famille.

Ou organisez une soirée pizza, ce qui en fait la pizza aux pommes de terre et aux poireaux (mon autre pizza préférée) de mon livre de cuisine pour une extravagance végétarienne. Ou promenez-vous du côté sauvage et conservez le reste de la pâte au réfrigérateur pendant quelques jours de plus; ça s’améliore avec l’âge. Quoi qu’il en soit, essayez cette pizza bientôt. Cela vous rendra heureux.

