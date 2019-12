Plan risqué des studios Marvel pour éliminer le Loki de Tom Hiddleston dans 'Thor: Love and Thunder'

Tom Hiddleston est un incontournable de l'univers cinématographique Marvel (MCU) depuis son apparition sous le nom de Loki en 2011. Thor. Le Dieu du mal a combattu pour les méchants et pour les bons. Personnage complexe dont l'arc s'étend sur plusieurs épisodes Thor et mash-ups Avengers, Loki recevra enfin un traitement autonome sous la forme d'une série Disney +.

Tom Hiddleston parle sur scène de la vie de Loki dans l'univers cinématographique Marvel (MCU) | Mat Hayward / .

Alors que Loki sera dans l'émission Disney +, la rumeur veut qu'il puisse également apparaître dans Docteur Strange dans le multivers de la folie et Thor: Amour et tonnerre. Pourtant, vous ne voudrez peut-être pas trop vous attacher au personnage ou, plus précisément, à l'homme derrière le personnage, car il doit faire quelques ajustements lourds (selon de récents rapports d'initiés). Disons simplement que Loki peut être réduit d'une taille (au sens littéral du mot) à un moment donné dans le récit Disney +.

Kid Loki recevra une introduction au spectacle Disney +

Dans les bandes dessinées, Loki change assez souvent de forme, choisissant de rester dans d'autres identités pendant de longues périodes; cependant, le MCU n'a pas encore exploré de manière significative cette facette de l'identité initialement prévue du personnage.

Les fans savent déjà, par de récentes annonces de casting, que Sophia Di Martino (Fleurs, hier, Black Pond) représentera Loki dans sa forme féminine; Cependant, un jeune qui sera bientôt casté peut prendre le dessus sur Loki de l'enfance – et se vanter d'une pertinence continue pour le paysage Marvel d'une manière que Loki cessera de faire.

We Got This Covered (WGTC) – en s'appuyant sur les mêmes sources qui savaient que Marvel regardait Danielle Radcliffe pour Moon Knight et que les inhumains apparaîtront dans Mme Marvel (tous deux confirmés) – a rapporté que le studio prévoyait d'introduire «kid Loki» dans le spectacle Disney +.

Loki sera piégé dans sa forme d'enfance pendant «Thor: Love and Thunder» et passera (en tant que tel) par le MCU

Loki apparaîtra également sous forme d'enfant pendant Thor: Amour et tonnerre, pourtant, Loki de Hiddleston serait également une présence qui changera de forme dans le dernier arc du God of Thunder. Comment pourrions-nous l'avoir autrement?

Les sources du WGTC allèguent qu'au cours de Amour et tonnerre, Loki sera piégé dans sa forme d'enfance et – en restant Kid Loki – continuera à jouer dans les futurs projets MCU. Bien que cela ait du sens, comme Tom Hiddleston se sentira probablement fini avec le personnage après tout ce temps, c'est une décision risquée. Bref, un acteur d'enfance très talentueux devra venir se battre.

Les manières, les expressions faciales et le ton de la voix de Tom Hiddleston fusionnent tous pour illustrer un personnage en conflit interne, complexe, malveillant, mais parfois héroïque.

L'enfant devra décrire les années de développement derrière la personnalité adulte – le rejet, la confusion, la lutte avec un ensemble différent de compétences, etc. – ce qui ne sera pas facile et, si l'enfant ne relève pas le défi, les fans sera déçu par le Loki qui reste, souhaitant que l'homme derrière le méchant emblématique ne soit jamais tombé dans l'oubli. Cependant, si c'est la direction que Marvel envisage d'aller, quel enfant devrait prendre la partie, et parlons-nous de l'école primaire ou de l'adolescence?