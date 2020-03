Podcast «Sopranos» de Michael Imperioli et Steve Schirripa toujours en tournage pour le lancement d’avril

Lorsque les écrivains des Sopranos avaient besoin d’un soulagement comique, ils se tournaient fréquemment vers Bobby Baccalieri (alias «Bobby Baccala»), le personnage joué par Steve Schirripa. Et la première apparition de Bobby dans la série a provoqué l’un des grands rires de la série.

Après avoir appris les conditions de la remise de son équipage après l’emprisonnement de Junior Soprano (Dominic Chianese), Bobby a pensé qu’il résumerait la situation de Tony Soprano (James Gandolfini) et de son équipage. “Au vainqueur appartient le butin”, explique Bobby au groupe. (Son commentaire ne passe pas bien.)

Les fans de sopranos devraient bientôt entendre comment ces épisodes ont été réalisés directement par des acteurs et une équipe en coulisses. Schirripa et Michael Imperioli (qui ont joué Christopher Moltisanti et écrit plusieurs épisodes de la série mob), ont annoncé le début d’un podcast sur l’émission en février.

Selon la paire d’acteurs, le podcast Talking Sopranos parcourra l’épisode par épisode à travers le spectacle et réunira autant d’artistes, de producteurs, de réalisateurs et d’écrivains que possible de la série. Et, depuis la dernière mise à jour, ils visent toujours un lancement en avril.

«Talking Sopranos» pourrait encore démarrer en avril 2020

Steve Schirripa et Michael Imperioli assistent à un événement bénéfice au Madison Square Garden le 02 avril 2019. | Michael Loccisano / WireImage

Les annulations de concerts et de performances sont devenues la norme alors que le monde est aux prises avec l’impact du coronavirus (COVID-19). Et cela aura également un impact sur les événements Sopranos en direct. Cependant, la production de podcasts a encore un coup dans cette ère de distanciation sociale.

Après les derniers contrôles avec Schirripa via les médias sociaux (18-19 mars), l’acteur avait l’espoir qu’il pourrait aller de l’avant avec son lancement prévu en avril 2020. Cependant, il n’a pas pu confirmer avec certitude.

y travailler, je vais annoncer quand je sais à coup sûr mon pote

– Steven Schirripa (@StevenSchirripa) 19 mars 2020

Vingt ans après la première des Sopranos sur HBO, les fans veulent toujours savoir comment les choses se sont passées dans les coulisses. Ils veulent lire comment Edie Falco a commencé à ramener son personnage de Carmela chez elle et comment Schirripa a fait rire Gandolfini si fort pendant le tournage de «Pine Barrens».

D’après le son de leur aperçu, c’est exactement le type d’histoires que Schirripa et Imperioli raconteront. Jusqu’à présent, ce type de podcast Sopranos (mettant en vedette deux acteurs clés et d’autres principaux) n’a pas été créé.

Le podcast se concentrera sur les détails que les fans de «Sopranos» veulent entendre

En se basant sur l’interaction entre Schirripa et Imperioli dans la bande-annonce, il devrait être amusant d’entendre leurs vues uniques sur la série. Comme le souligne Schirripa, Imperioli sera en mesure de donner un aperçu du fonctionnement de la salle des écrivains. (Imperioli a écrit cinq épisodes et a également travaillé en tant que producteur consultant sur “Marco Polo”.)

Ce ne sera pas le premier podcast avec des acteurs sopranos, bien sûr. Bien que vous n’en ayez peut-être pas entendu parler, Robert Iler (A.J.Soprano) et Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) diffusent leur propre podcast appelé Pyjama Pants depuis septembre 2019.

Mais bien que ce spectacle présente deux anciens acteurs de Sopranos et aborde occasionnellement des événements entourant la production du spectacle, la série classique n’est pas l’objectif principal.

Parler des sopranos, d’autre part, devrait creuser dans le vif du sujet. Et comme ils débuteront à partir de l’épisode 1 de la saison 1, nous parions que cela incitera à revoir un grand nombre de fans. Beaucoup de choses peuvent changer en un mois, mais espérons que cela arrivera en avril.

