Pop Smoke est décédée à l’âge de 20 ans

Pop Smoke est décédé à l’âge de 20 ans après une prétendue invasion de domicile qui l’aurait vu abattu plusieurs fois.

Le rappeur prometteur aurait été abattu mercredi (19.02.20) matin vers 4h30 dans une propriété de Hollywood Hills, en Californie, après que deux hommes ont fait irruption dans la maison, selon TMZ.

La police a déclaré à la succursale que deux hommes portant des masques ont tiré sur l’étoile – dont le vrai nom est Bashar Barakah Jackson – à plusieurs reprises avant de s’enfuir à pied.

TMZ rapporte que Pop Smoke a été transporté d’urgence au Cedars-Sinai Medical Center à West Hollywood dans une ambulance, mais qu’il a été déclaré mort à son arrivée à l’établissement.

Il a également été signalé que la maison appartenait à la star de “ Real Housewives of Beverly Hills ”, Teddi Mellencamp et son mari, Edwin Arroyave, qui possèdent plusieurs maisons à Los Angeles, et que Pop Smoke avait loué la propriété.

Des sources de l’application des lois affirment qu’il y avait une fête ou un rassemblement à la maison avant la fusillade, mais on ne sait pas pourquoi les tireurs présumés étaient à la maison.

Après sa mort tragique, les stars ont inondé les médias sociaux d’hommages au hitmaker “ Dior ”.

Kylie Jenner a écrit: “reste en paix pop fumée (sic)”

Alors que 50 Cent a tweeté: “R.I.P à mon homme Pop Smoke, pas de sympathie pour les gagnants. Que Dieu le bénisse (sic)”

Et Chance the Rapper a dit: “Rest Up Pop Smoke, tu étais trop jeune. Que Dieu bénisse et réconforte ta famille. Quelle folle trajectoire tu étais sur l’homme smh (sic)”

Sur Instagram, des stars comme Nicki Minaj et Snoop Dogg ont rendu hommage au rappeur.

Nicki a posté: “La Bible nous dit que la jalousie est aussi cruelle que la tombe. Incroyable. Repose en paix, Pop (sic)”

Alors que Snoop a ajouté: “R. I. P. Lil homie. Merde, je suis encore blessé tous les ovules Gone2soon (sic)”

Pop Smoke a sorti sa nouvelle mixtape, ‘Meet The Woo 2’, plus tôt ce mois-ci, et était considérée comme l’une des étoiles montantes de New York dans le cadre de la scène de forage de Brooklyn.

