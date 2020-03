Pop Smoke se repose à Brooklyn

2020-03-06 11:30:05

Pop Smoke a été mis au repos suite à une procession dans les rues de Brooklyn.

Pop Smoke a été enterré à Brooklyn.

Le rappeur adoré de 20 ans est décédé après une invasion de domicile présumée le 19 février, après avoir été abattu vers 4 h 30 du matin dans une propriété à Hollywood Hills, en Californie, après que deux hommes ont fait irruption dans la maison, avait-on rapporté précédemment.

Et jeudi (05.03.20), des centaines de fans ont parcouru les rues de Canarsie pour rendre hommage à la défunte star – dont le vrai nom est Bashar Barakah Jackson – alors qu’une calèche blanche conduisait une procession

Le cercueil noir avec des fenêtres et des rideaux est passé devant une fresque en l’honneur du musicien et Lamborghini des 50 Cent était également là.

La chanson du rappeur ‘Invincible’ a été déchaînée par les haut-parleurs alors que ses fans célébraient sa vie en dansant, et même en faisant éclater du champagne.

Le week-end dernier, la famille de la star du rap a organisé une cérémonie privée.

L’enquête sur la mort de Pop est toujours en cours.

Après son décès tragique, les stars ont inondé les médias sociaux d’hommages au hitmaker “ Dior ”.

Kylie Jenner a écrit: “reste en paix pop fumée (sic)”

Alors que 50 Cent a tweeté: “R.I.P à mon homme Pop Smoke, pas de sympathie pour les gagnants. Que Dieu le bénisse (sic)”

Et Chance the Rapper a dit: “Rest Up Pop Smoke, tu étais trop jeune. Que Dieu bénisse et réconforte ta famille. Quelle folle trajectoire tu étais sur l’homme smh (sic)”

Sur Instagram, des stars comme Nicki Minaj et Snoop Dogg ont rendu hommage au rappeur.

Nicki a posté: “La Bible nous dit que la jalousie est aussi cruelle que la tombe. Incroyable. Repose en paix, Pop (sic)”

Alors que Snoop a ajouté: “R. I. P. Lil homie. Merde, je suis encore blessé tous les ovules Gone2soon (sic)”

Pop Smoke a sorti sa nouvelle mixtape, ‘Meet The Woo 2’, quelques jours avant sa mort, et était considérée comme l’une des étoiles montantes de New York dans le cadre de la scène de forage de Brooklyn.

Pendant ce temps, 50 Cent a annoncé cette semaine qu’il allait produire un album posthume de la star.

Le hitmaker “ In Da Club ” est déterminé à terminer le record et a même tendu la main à ses collègues rappeurs Drake et Roddy Ricch pour les impliquer.

Parallèlement à deux clichés de lui-même à l’extérieur et à l’intérieur de son jet privé, 50 – dont le vrai nom est Curtis James Jackson III – ont écrit sur Instagram: “Je suis en train d’écouter de la fumée pop, j’ai décidé que je vais produire et terminer son album pour lui. # abcforlife #starzgettheapp #lecheminduroi #bransoncognac (sic) ”

Et dans un article séparé, il a partagé une photo de lui et de Roddy, et a ajouté dans la légende: “Dites à @roddyricch que je le cherche, j’ai besoin de lui sur l’album Pop. #Lecheminduroi #bransoncognac #abcforlife #starzgettheapp (sic)”

Roddy a alors répondu avec les emoji de la main tremblante et a dit: “Dites moins.”

Curtis a ensuite suivi le post et cette fois étiqueté Drake, le hitmaker du plan de Dieu.

Il a écrit: “voyez que j’ai @roddyricch sur le pont, ça va être stupide @champagnepapi où vous à *****, ne commencez pas à jouer la peau légère sur nous. #Abcforlife #starzgettheapp #lecheminduroi #bransoncognac ( sic) “

Mots clés: Pop Smoke, 50 Cent

Retour au flux

.