Porsha Williams de RHOA fait le point sur Dennis McKinley sur la WWHL

le dernier épisode de “The Real Housewives of Atlanta” montré Porsha Williams et Dennis McKinley mettre en place un front uni tout en réunissant leurs familles après la révélation que Dennis avait triché pendant la grossesse de Porsha.

Cependant, selon les vagues réponses de Porsha aux questions sur sa relation lors de sa comparution ultérieure sur “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen,” le couple semble toujours dans les limbes.

Après avoir rejoué la scène émotionnelle dans laquelle Dennis est présenté s’excusant auprès de la mère et de la sœur de Porsha, Andy a demandé à son invité où elle et son homme se tenaient aujourd’hui. Sa réponse était assez révélatrice.

“Vous savez, nous travaillons sur notre relation”, dit-elle avec un haussement d’épaules. Sentant peut-être qu’il y avait plus dans l’histoire, Andy a demandé à Porsha si elle faisait confiance à Dennis. “Hein?” dit-elle en regardant Andy. “Je pense que tu le demandes à chaque fois que je viens ici.” Andy a simplement dit: “Eh bien, c’est parce que je veux savoir.”

Porsha a ri mal à l’aise avant d’expliquer: “Je pense que chaque relation est un travail en cours. Nous avons une fille ensemble, et – priez juste pour nous. Vous savez, vous priez pour vous-même. Ajoutez-nous là aussi, bébé.”

Plus tard dans la soirée, Andy a déclaré qu’il était bombardé par des fans curieux qui voulaient savoir ce que Porsche pensait des rumeurs récentes selon lesquelles Dennis avait été aperçu avec plusieurs femmes lors d’un dîner à 4 heures du matin.

“Ummm, euhhh, je ne sais pas,” répondit Porsha. Se penchant, Andy demanda: “Que voulez-vous dire?”

“Que voulez-vous dire, je ne sais pas?” elle répondit. “Je veux dire, je ne sais pas! Je veux dire, ce sont les blogs. Vous savez, il était sorti, je ne sais pas. Pouvez-vous tous continuer à commenter et spéculer, et laissez-moi juste comprendre ma vie? Je suis en train de comprendre ma vie. “

“Après avoir vu ça,” demanda implacablement Andy, “avez-vous des mots à ce sujet?”

“Ummm,” dit-elle en levant les yeux, “je le comprends.”

Cependant, en ce qui concerne la mère de Dennis, qui a déclaré à Porsha dimanche “RHOA” n’était pas vraiment là pour elle quand elle a découvert que Dennis avait triché, les choses semblent avoir changé. Porsha a dit que Gina était “incroyable” et qu’elle était “tendue” vers elle.

Lorsqu’un spectateur a demandé à l’autre invité d’Andy “RHOA”, Tanya Sampourquoi elle se sentait Kenya Moore ferait apparaître à la caméra et devant les autres femmes du des rumeurs selon lesquelles le fiancé de Tanya, Paul, la trompait, Tanya a dit: “Je pense que c’était son M.O. et elle était juste en train de le barboter là-bas, et je ne pense pas qu’elle aimait la bouffée d’air frais que j’étais.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle était déçue Kandi Burruss et Cynthia Bailey pour avoir agi comme s’ils ne savaient pas que le thé du Kenya concernait “la dame aux cookies”, a répondu Tanya, “je n’ai pas été déçue par Cynthia parce qu’elle s’est approchée de moi très directement, tout droit, en dehors de la caméra. Kandi, j’étais très surpris d’entendre qu’elle le savait depuis le début et en quelque sorte joué. “

Quand Andy a demandé à la native de Toronto ce qu’elle pensait de la conversation de Kandi avec le Kenya après leur sortie au spa, au cours de laquelle Tanya a révélé que le Kenya portait une perruque pendant le carnaval, Tanya a dit: “Je sentais qu’elle aurait pu la livrer un peu mieux, mais je sais que Kandi et le Kenya sont de bons amis. Ils roulent l’un pour l’autre, alors c’était comme ça. “

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” est diffusé le dimanche à 20 heures. sur Bravo.

