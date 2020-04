Porsha Williams expose le mensonge de Kenya Moore à propos de Shamea Morton

Porsha Williams de The Real Housewives of Atlanta est prête à renverser le thé sur Kenya Moore. Dans l’épisode 20, l’ancienne titulaire de Miss USA a fait une révélation qui a pris Williams par surprise en ce qui concerne son amie enceinte Shamea Morton. Moore a affirmé que ce dernier l’avait appelée après que son eau se soit brisée, ce qui a surpris Williams car elle ne savait pas que Mortin et elle étaient proches.

Porsha Williams et Kenya Moore | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Lors d’un événement March of Dimes que Williams a accueilli, Moore a fait la révélation que Morton l’avait appelée pendant une période de besoin.

“Je me souviens que tu m’as envoyé un texto”, a déclaré Moore à la table. “Vous vous disiez:” Je pense que mon eau s’est cassée. “Et j’ai dit:” Vous avez besoin de moi pour venir à l’hôpital? “Je ne sais pas où se trouvait Porsha … Je pense que Porsha faisait autre chose, ce jour-là.”

Les fans en ligne ont estimé que Moore essayait d’ombrer Williams devant tout le monde. Moore a riposté en disant qu’elle n’était pas louche.

“Elle m’a appelé, c’est donc une question pour Shamea”, a tweeté Moore à un fan. «Je n’ai rien à voir avec leur relation, clairement, ils s’aiment. En déduire que cela signifie: «Je ne m’inquiète pas pour elle», c’est une telle portée chérie. Merci pour votre contribution.”

Elle m’a appelé alors c’est une question pour Shamea. Je n’ai rien à voir avec leur relation, ils s’aiment clairement. En déduire que cela signifie «Je ne me soucie pas d’elle»… c’est une portée chérie. Merci pour votre contribution. https://t.co/5cxuNNTqav

– KENYA MOORE (@KenyaMoore) 13 avril 2020

Porsha Williams laisse tomber une bombe

Dans un aperçu du prochain épisode RHOA, Williams laisse tomber une autre bombe tout en parlant à Nene Leakes. La mère de Pilar Jhena a dit que Moore mentait sur les dates d’interaction.

“Je me disais” putain, pourquoi Shamea l’appellerait-elle? “Donc je me sens vraiment un peu mal, mais j’ai gardé ma [straight] face », a déclaré Williams à Leakes. «Plus tard, Shamea s’est approchée de moi, énervée. Elle a dit: «Je n’ai pas appelé cette fille quand mon eau s’est brisée.»

Leakes a réagi en reconnaissant que Morton et Moore devaient avoir eu «une sorte de conversation».

Williams a ensuite déclaré que Morton lui avait envoyé l’échange de texte entre elle et Moore, exposant le véritable calendrier de leur conversation.

Morton sauvegarde également la version de Williams sur les réseaux sociaux. Après qu’un fan lui ait demandé de clarifier pourquoi elle appelait Moore en premier, Morton a répondu: «Maintenant, pourquoi devrais-je faire ça? J’ai un mari, des parents, des sœurs et des meilleures amies. Continuez simplement à regarder. “

La réunion de la saison 12 de «RHOA» devient virtuelle

La finale de la saison de RHOA est sur les fans et cette année, les retrouvailles seront un peu différentes. En raison de l’épidémie de coronavirus et des ordonnances de distanciation sociale, les dames ne se réuniront pas de manière conventionnelle. Andy Cohen a confirmé que les retrouvailles de la saison 12 seront virtuelles.

“Nous allons tourner virtuellement les Housewives of Atlanta Reunion”, a confirmé Cohen sur Andy Cohen Live. “Ce n’est évidemment pas comme cela que nous préférons le faire, mais la vie n’est pas comme nous le préférons en ce moment.”

Bien que Cohen aurait préféré que tout le monde soit dans la même pièce, cette année ne serait pas possible.

“Nous voulons être dans la même pièce, mais nous ne pouvons pas risquer la santé et la sécurité des femmes au foyer ou de l’incroyable équipage en Géorgie”, a-t-il ajouté. “[RHOA] est considéré par beaucoup comme le Super Bowl des retrouvailles, et c’est vraiment l’une de mes réunions préférées à tourner, je l’attends avec impatience, et le fait est que c’est soit nous le faisons de cette façon, soit il n’y a pas de Super Bowl année.”

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.