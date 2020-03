Post Malone: ​​je me sens mieux que jamais

2020-03-07 23:30:06

Selon Post Malone, il se sent le mieux qu’il “ait jamais ressenti”.

Post Malone se sent le mieux qu’il “ait jamais ressenti”.

La star du rap, âgée de 24 ans, a récemment suscité l’inquiétude des fans après avoir été vu trébucher, trébucher et se tordre sur scène – mais il a minimisé les craintes lors d’un concert au FedExForum de Memphis, Tennessee, vendredi (06.03.20) .

Il a dit au public: “Je ne suis pas drogué. Je me sens le meilleur que j’aie jamais ressenti dans ma vie. Et c’est pourquoi je peux me casser le cul pour ces émissions et tomber le sol et faire tout ce plaisir s ** t.

«Mais pour tous ceux qui sont concernés ici, j’apprécie l’amour et le soutien, mais je me sens fantastique et je ne me drogue pas.»

Adam DeGross, le photographe de tournée de Post, a également discuté du comportement récent du rappeur sur scène.

Il a écrit sur Instagram: “Cela a été l’une des tournées les plus amusantes que nous ayons faites. Personne ne se drogue, personne ne devient fou, tout va bien.

“Il s’est légitimement mordu le nez lors de la vidéo Bigfoot du fantôme spatial, dont il y a environ 40 minutes de plus. Nous passons juste le temps en faisant des vidéos drôles. (Sic)”

Il a ajouté: “La scène est faite de grilles, donc vous pouvez voir la lumière briller, il a attrapé son pied et l’a joué. Puis il fait toujours ces visages pendant” Rockstar “, il l’a fait pour les 100 derniers spectacles.”

Pendant ce temps, Post a récemment déclaré que ses tatouages ​​faciaux provenaient “d’un lieu d’insécurité”.

Le hitmaker ‘Better Now’ a expliqué: “Je suis une vilaine-une ** mère de ***.

“Cela vient peut-être d’un lieu d’insécurité, où je n’aime pas à quoi je ressemble, alors je vais mettre quelque chose de cool là-bas pour que je puisse me regarder et dire:” Tu as l’air cool, gamin “. et avoir un minimum de confiance en soi quand il s’agit de mon apparence. “

Mots clés: Post Malone

Retour au flux

.