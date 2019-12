Pourquoi 2020 ne sera pas une meilleure année pour Meghan Markle et le prince Harry

Lorsque le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés, le monde entier semblait aussi épris du couple qu'ils l'étaient l'un avec l'autre. C'est une histoire de conte de fées quand un membre de la famille royale épouse un «roturier». Et il semble qu'une actrice américaine ne pourrait pas être plus différente de la royauté.

Mais il n'a pas fallu longtemps au public pour commencer à choisir le beau couple, et ce qui a commencé comme un conte de fées est rapidement devenu une histoire amère pour eux. Qu'est-ce qui a mal tourné, et peuvent-ils espérer changer les choses en 2020?

Le prince Harry et Meghan Markle ont connu un beau début d'année 2019

À bien des égards, 2019 semble être une année merveilleuse pour le prince Harry et Markle.

En mai, un an après leur mariage, ils ont accueilli leur premier bébé, un beau fils nommé Archie. Ils étaient tous les deux clairement amoureux de leur petit garçon, et il semblait que les choses étaient parfaites pour la petite famille.

Ils ont également remporté de nombreux autres triomphes au cours de l'année. Ils ont fait une tournée en Afrique qui comptait beaucoup pour eux. Non seulement ils ont pu mettre en évidence un certain nombre d'organisations caritatives qui leur sont chères, mais ils ont également honoré la mémoire de feu la princesse Diana.

Le duc et la duchesse de Sussex ont également lancé leur propre fondation caritative. Il semblait y avoir beaucoup d'événements positifs dans leur vie.

L'opinion publique a commencé à allumer le duc et la duchesse de Sussex

Peu de temps après la naissance d'Archie, le couple a quitté Kensington Palace pour s'installer à Frogmore Cottage. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la raison du déménagement était qu'il y avait une dispute entre le prince Harry et le prince William – peut-être à cause des sentiments du prince William que le couple s'était précipité dans le mariage.

Que ce soit une évaluation juste ou non, les gens ont blâmé la duchesse Meghan pour l'éloignement entre les frères. Bientôt, la presse critiquait sans relâche le couple, en particulier Markle.

Ils ont affirmé que la duchesse de Sussex avait traité le personnel impoliment et souligné tous les petits détails qu'ils pouvaient trouver qui semblaient montrer qu'elle n'était pas assez royale. Elle s'est même moquée de la façon dont elle tenait Baby Archie.

Quand un tabloïd a utilisé des tactiques louches pour mettre la main sur une lettre qu'elle a écrite à son ancien père, le prince Harry en avait assez. Il a poursuivi le tabloïd et a écrit une déclaration fulgurante sur le comportement sournois des tabloïds.

Meghan Markle et le prince Harry tentent de se défendre

Lors d'une interview pour un documentaire sur leur voyage en Afrique, Markle a fait une déclaration émotionnelle sur la difficulté d'être une nouvelle maman et de faire face à de nombreuses critiques. Bien que beaucoup de gens aient sympathisé avec elle, en particulier les mères, cela n'a pas fait grand-chose pour renforcer son image en tant que membre digne de la famille royale.

Le couple a décidé de faire une pause dans tout le drame et d'aller aux États-Unis pour un peu de répit. Cela a engendré une toute nouvelle génération de rumeurs selon lesquelles ils envisageaient de démissionner de leurs fonctions royales et de quitter l'Angleterre pour de bon.

Ils n'ont fait aucune déclaration en réponse à ces rumeurs, mais ils semblent essayer de protéger un peu plus leur vie privée. Ils ont récemment modifié leurs paramètres Instagram pour empêcher les fans de les taguer sur les photos, afin qu'ils n'apparaissent pas sur leur compte.

Les observateurs royaux se demandent si leur nouvelle attitude prudente est trop peu, trop tard. Avec les scandales qui ont secoué la famille royale récemment, tout le monde devra faire un travail supplémentaire pour conserver son image.

Avec le comportement quelque peu erratique du prince Harry et de Markle, les gens se demandent s'ils pourront intervenir et faire ce que la reine leur demande. Si le prince Harry et Markle ne sont pas en mesure d'apprendre de la dernière année et d'être un peu plus prudents en 2020, les choses pourraient ne pas être plus faciles de sitôt.