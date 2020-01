Pourquoi 50 Cent est à la traîne Taraji P. Henson

50 Cent est devenu tout aussi connu pour ses ébats de pêche à la traîne sur Internet que pour sa carrière musicale et télévisuelle. Il a eu une querelle vicieuse avec son ex, Vivica A. Fox, qui ne semble jamais se terminer. Il a même fait des commentaires blessants à sa propre star de Power, Naturi Naughton, dont il s’est ensuite excusé.

50 Cent et Taraji P. Henson 2015 | Larry Busacca / BMA2015 / . pour dcp

Mais une personne qui n’est pas si rapide à pardonner 50 Cent pour ses manières parfois désordonnées est la star d’Empire, Taraji P. Henson. Maintenant, 50 Cent prend ses compétences de pêche à la traîne sur Internet à un nouveau niveau.

Le problème remonte à 2015 lorsque 50 Cent a accusé “Empire” d’être une arnaque de “Power”

50 Cent a d’abord accusé les créateurs d’Empire de copier son drame Starz, Power, en 2015. Selon le rappeur devenu producteur exécutif, la série a utilisé des stratagèmes de marketing similaires.

“Leur spectacle est … l’œuvre d’art était très similaire, ils utilisaient le” pouvoir “dans le slogan … ils n’avaient pas à le faire”, a-t-il déclaré à la Television Critics Association. Alors qu’il exprimait ses sentiments, le créateur de Power, Courtney Kemp, a préféré rester en dehors du drame.

“Je n’ai pas d’opinion [on the back-and-forth]. Je pense que la comparaison ne rend service ni à l’un ni à l’autre », a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas juste pour eux et ce n’est pas juste pour nous, parce qu’ils sont en développement depuis longtemps, nous étions en développement depuis longtemps.”

Kemp avait raison, bien que les deux émissions aient fait leurs débuts à quelques mois d’intervalle – avec Power diffusé pour la première fois en juin 2014 et Empire en première en janvier 2015 – le chemin de la production était long. Power a été annoncé pour la première fois qu’il était éclairé en vert en juin 2013 par Deadline. 50 Cent avait pensé au concept de l’émission lors d’un dîner avec les producteurs Canton et Randall Emmett et l’avait travaillé pendant plusieurs années avant de trouver une maison. Empire a été récupéré par FOX en janvier 2014 en tant que commande pilote.

Le casting d’Empire était initialement silencieux mais cela allait bientôt changer.

Taraji P. Henson répond à 50 cents sur «Empire» contre «Power»

Henson a rapidement répondu aux réclamations de 50 Cent sur Twitter. «Je fais attention aux $ NOT’s NOT», a-t-elle plaisanté. Plus tard, elle a approfondi ses commentaires lorsqu’elle a parlé à The Wrap et l’a attribuée à 50 Cent, créant une frénésie médiatique pour la publicité.

“50 Cent est un comédien”, a-t-elle déclaré. «Il aime pousser les boutons. C’est un mec drôle. Je ne m’en suis jamais offensé. Si quoi que ce soit, je pensais qu’il essayait de lui donner un coup [Terrence Howard]. Il est jaloux de son apparence. “

Les deux émissions ont été des succès massifs pour leurs réseaux, mais cela n’a pas empêché 50 Cent de prendre des photos. Henson dira plus tard qu’il y avait de la place pour les deux émissions car les scénarios sont très différents et diffusés sur différents réseaux. Power est diffusé sur la télévision par câble tandis qu’Empire est sur la télévision en prime time.

50 Cent trolls Taraji P. Henson sur Instagram après qu’elle s’exprime

FOX a annoncé que la sixième saison d’Empire 2019-2020 serait sa dernière saison. Les créateurs de puissance ont également partagé que sa sixième saison serait la dernière et ont annoncé un spin-off sur le réseau Starz. Bien que lors de leur dernière saison, Henson se soit récemment ouvert à T.I. sur son podcast populaire, avec célérité, où elle a parlé de la déception qu’elle ressentait envers 50 Cent pour avoir commencé le «boeuf» Empire vs Power.

“Notre émission n’a rien à voir avec son émission”, a-t-elle déclaré à T.I. “Nous parlons de deux sujets différents. Là encore 50 ans, savez-vous ce que j’ai dû faire pour arriver ici? Pourquoi abattre une autre personne noire? Pour la compétition? Il y a un million d’autres spectacles avec lesquels vous pouvez rivaliser. Pour le faire publiquement? C’est gênant.”

50 a accédé à son compte Instagram pour répondre aux commentaires de Henson. Il a commencé par des excuses; mais, à la manière typique de 50 Cent, ses «excuses» sont venues avec plus d’ombre.

«Ce sont mes sincères excuses, je ne voulais en aucun cas vous blesser. J’adore ton travail et je pense que tu es incroyable », a-t-il commencé. “Je suis désolé que personne ne regarde plus votre émission… .J’ai rencontré les cadres supérieurs de Fox et les ai vendus (The Notorious Cop), c’est l’émission qui remplace la vôtre … mais je veux vraiment travailler avec vous.”

Comme si cela ne suffisait pas, 50 Cent n’a pas terminé sa session de pêche à la traîne. Il a posté une autre photo d’une cérémonie présumée du Walk of Fame dont il fait partie le 30 janvier et l’a sous-titrée, “vous êtes tous invités rapidement”, qui était un jab chez Henson apparaissant sur le podcast de T.I.

Il a ensuite allégué que T.I. a signé pour jouer dans l’émission qui, selon lui, remplace Empire on FOX dans un article de suivi.

Dans un dernier coup, le magnat du hip-hop a posté une photo de Henson avec son ancienne co-star d’Empire, Jussie Smollet, écrivant en partie: «Je n’ai pas détruit votre spectacle, il s’est détruit lui-même.» Son message concernait le Smollett scandale dans lequel il a été accusé d’avoir menti au service de police de Chicago et d’avoir déposé un faux rapport alléguant qu’il avait été battu lors d’une attaque à caractère raciste et homophobe.

Henson n’a pas encore répondu à 50 Cent. Avec un peu de chance, elle prend la grande route et ne recourt pas aux allers-retours.