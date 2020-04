Pourquoi «Abbey Road» s’appelait presque «Mount Everest»

Le classique Abbey Road des Beatles est l’un des albums les plus célèbres de tous les temps. Il est célèbre car il comprend des chansons comme “Something” et “Come Together”. De plus, il nous a donné l’une des images les plus emblématiques de tous les temps: sa couverture.

La couverture montre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, traversant Abbey Road. Étonnamment, l’album n’était pas censé s’appeler Abbey Road. Il n’était pas censé non plus présenter Abbey Road sur sa couverture.

La couverture de l’Abbey Road des Beatles sur un mur | Krafft Angerer / .

Les multiples significations du nom «Mont Everest»

Abbey Road s’appelait à l’origine le mont Everest. La raison? Eh bien, les Fab Four étaient connus pour leur sens de l’humour. Ils étaient également connus pour avoir jonché leurs albums et chansons de blagues. L’une des raisons pour lesquelles ils ont aimé le titre Mount Everest est que l’ingénieur Geoff Emerick fumait une marque de cigarettes appelée Everest.

Paul a expliqué que les Beatles aimaient le titre parce que le nom Mount Everest sonnait «gros» et «héroïque». De cette façon, le nom aurait été approprié, car Paul a décrit Abbey Road comme un album «biggish».

Pourquoi les Beatles n’ont pas utilisé le nom

Il était logique qu’un album intitulé Mount Everest devrait avoir Mount Everest sur sa couverture. À l’origine, les Beatles allaient voler jusqu’au mont Everest pour tourner la couverture. Cela aurait pris beaucoup de temps, d’énergie et d’argent pour une simple photo!

Mont Everest | SARAH LAI / . via .

Malgré ces plans, trois des quatre Beatles ont décidé que Mount Everest n’était pas un bon titre d’album après tout. Le groupe – à l’exception de Paul – ne voulait pas se rendre au mont Everest pour prendre une photo. John, George et Ringo ne voulaient pas consacrer une quantité incroyable de travail à une seule couverture d’album.

D’où vient le nom «Abbey Road»?

Alors, comment devraient-ils appeler l’album? Eh bien, l’album a été enregistré sur Abbey Road. Selon qui vous demandez, Paul ou Ringo se demandent si le groupe doit nommer l’album d’après la rue sur laquelle il a été enregistré. Après tout, il serait incroyablement facile pour eux de simplement poser pour une photo en dehors du studio et d’en finir. Plus tard, Paul a déclaré à Howard Stern que cette approche de la couverture de l’album était «bon marché».

Paul a dit qu’il y avait une autre raison pour laquelle les Beatles avaient choisi le nom Abbey Road. Il a dit que les fans qui ne connaissaient pas le studio d’Abbey Road verraient quelque chose de mystique dans le nom. Après tout, «abbaye» est un autre mot pour «monastère».

Ailes aux studios d’Abbey Road | Michael Putland / .

Grâce à l’album et à sa pochette, Abbey Road, le studio qui s’y trouve, et son passage pour piétons seraient à jamais associés aux Beatles. Paul a particulièrement aimé le studio là-bas. Il enregistrerait des albums avec son prochain groupe, Wings, sur Abbey Road.

Plus tard, Paul a déclaré qu’il trouvait étrange que le titre et la couverture simples d’Abbey Road soient devenus si emblématiques. D’une certaine manière, le statut iconique du nom de l’album témoigne bien des prouesses des Beatles. Même lorsqu’ils adoptaient l’approche «bon marché», ils faisaient encore de l’art.

