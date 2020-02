Pourquoi Alfonso Ribeiro dit qu’il n’y aura jamais de nouveau prince des retrouvailles de Bel-Air

Où il y avait rumeurs d’une série dérivée “Fresh Prince of Bel-Air” provenant de Will Smith et Jada Pinkett Smith’s société de production en 2019, Alfonso Ribeiro dit que les retrouvailles “n’arriveront jamais”.

La série originale, qui a suivi “Will Philadelphie né et a grandi” Will alors qu’il emménageait avec sa tante et son oncle Bel-Air, s’est déroulée de 1990 à 1996 et a tiré Smith vers la célébrité. Avec les récents renouveaux des années 90, comme le “Fuller House” récemment emballé, le “Party of Five” et le “Roswell” en cours de diffusion et les redémarrages à venir pour “Saved By the Bell” et “Punky Brewster”, une deuxième venue de “Fresh Prince “semble inévitable.

Apparaissant sur “Le spectacle de Wendy Williams” Jeudi matin, Carlton lui-même a mis fin à toute spéculation selon laquelle ils le ramèneraient. En disant simplement «non» lorsque Williams a demandé s’ils en feraient un, elle a répondu «et ils ne peuvent pas le faire sans Carlton».

“Ils ne peuvent pas le faire sans Carlton, mais ils ne pourraient pas non plus le faire sans Will Smith ou James Avery”, a expliqué Ribeiro. “Will Smith ne reviendra pas à la télévision, vous tous. Ils ne peuvent pas le payer, n’est-ce pas? Cela n’arrivera jamais.”

“Et il n’y a pas de spectacle sans James Avery, il était l’ancre de ce spectacle”, a-t-il ajouté. Avery, qui jouait Oncle Phil, est décédé à l’âge de 68 ans en 2013, des suites d’une chirurgie à cœur ouvert.

Ribeiro a ajouté qu’il n’était pas contre l’idée d’un redémarrage complet, avant de promouvoir son travail sur le jeu télévisé “Catch 21”, un redémarrage de la série qu’il avait également hébergée lors de sa sortie initiale de 2008 à 2011.

Costar Tatyana Ali, qui jouait Ashley Banks, a récemment déclaré Culture pop elle serait “totalement” prête pour un réveil.

“Je sais qu’il y a des acteurs qui y seraient ouverts”, a-t-elle ajouté. “Je pense que pour nous tous … Fresh Prince a eu six saisons, et c’était tellement culturellement juste au point, je suppose que tous les épisodes tiennent toujours “Donc, je pense que c’est vraiment sur le scénario que nous pourrions faire maintenant, qui le ferait se sentir aussi bien qu’avant.”

