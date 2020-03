Pourquoi Amanda Garcia ne participera pas à la saison 35 de ‘The Challenge’ ou à toute autre saison

En 2014, Amanda Garcia, alors âgée de 22 ans, originaire du Colorado, est apparue pour la première fois sur Are You the One? Saison 3 à la recherche de son match parfait. Elle n’a pas trouvé l’amour mais a poursuivi une carrière dans la télé-réalité et a participé au MTV’s The Challenge. La star de MTV n’a jamais gagné ou atteint la finale et a cessé de revenir après cinq saisons. Pourquoi Amanda Garcia ne participera-t-elle pas à Total Madness de la saison 35?

Logo MTV | Kevork Djansezian

Amanda Garcia sur «The Challenge» de MTV

En mai 2016, êtes-vous le seul? Amanda Garcia, 3 étoiles, a fait ses débuts dans The Challenge: Rivals III aux côtés de Nemesis Nelson Thomas. Bien qu’ils aient survécu à leur première élimination, ils ont été envoyés à la 10e place.

Elle est revenue pour la saison suivante, Invasion of the Champions, et a à peine raté la finale. Dans Dirty 30, la native du Colorado a été éliminée de la compétition dans le premier épisode, et elle est revenue deux saisons plus tard pour Final Reckoning.

Faisant équipe avec Zach Nichols, ils ont accumulé quatre victoires éliminatoires impressionnantes, mais le nez fracturé de son coéquipier a envoyé le couple emballer.

Dans War of the Worlds, son dernier défi, elle s’est associée à Josh Martinez, mais ils ne sont pas allés bien loin. Au cours de la saison, la co-vedette Da’Vonne Rogers a révélé Theo Campbell, Johnny “Bananas” Devenanzio et Kyle Christie ont fait une farce à Amanda et lui ont scotché la bouche.

Selon Da’Vonne, la star de AYTO criait et pleurait, bouleversé la bande dans ses cheveux, la tirant. Même si Johnny Bananas a admis avoir scotché sa bouche pour l’empêcher de parler, les gars se sont excusés auprès d’elle lors de la réunion.

Elle a ensuite annoncé qu’elle ne participerait plus à la série parce que MTV aurait tenté de la faire taire “avec des menaces légales” après avoir présenté ses revendications.

Amanda Garcia a un bébé et un fiancé

Bien que l’on ne sache pas exactement quand la star de MTV a commencé à sortir avec le barbier Ray Reinhardt, sa première photo Instagram avec lui remonte au 9 février 2019. Les co-stars de Friends and Challenge, Nelson et Da’Vonne, ont toutes les deux commenté la photo avec leur soutien.

Elle a posté quelques autres photos avec son petit ami, et ils ont échangé “Je t’aime” dans la section des commentaires. Le 20 juillet 2019, peu de temps après la diffusion de War of the Worlds, Amanda a annoncé qu’elle et son petit-ami attendaient leur premier enfant ensemble.

Dans un message d’anniversaire, elle a mis en ligne plusieurs vidéos stupides avec Ray et l’a appelé “l’amour de sa vie”, “un homme et un père incroyables”, et a noté qu’il avait un “cœur plus grand que le ciel”. En septembre 2019, le couple a eu une révélation de genre et a annoncé qu’un bébé allait bientôt rejoindre sa famille.

Quelques mois plus tard, en janvier 2020, Ray et Amanda se sont fiancés avant d’accueillir 6 lb 13 oz. Avonni Anthony Reinhardt un mois plus tard. La star de MTV n’a pas l’intention de revenir au défi après l’incident de la guerre des mondes.

De plus, sa biographie Instagram indique qu’elle a voyagé à travers le monde avec MTV, mais «maintenant je suis dans ma prochaine aventure… La vie de maman avec mon fiancé, Ray». Par conséquent, les téléspectateurs ne verront probablement plus jamais la star d’AYTO à la télé-réalité.

Le défi: Total Madness sera diffusé le 1er avril 2020 à 20 h. EST sur MTV.