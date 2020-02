Pourquoi Amelia ne révélera pas le père de son bébé

[Spoiler alert: Grey’s Anatomy Season 16.] Désolé, les fans de Grey’s Anatomy – le triangle désordonné entre Owen Hunt (Kevin McKidd), Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) et Atticus “Link” Lincoln (Chris Carmack) est loin d’être terminé. Pendant des semaines, les téléspectateurs – ainsi que nos personnages bien-aimés – ont été stressés par le père de l’enfant d’Amelia. Cependant, dans le 13e épisode – intitulé “Save the Last Dance for Me” – le neurochirurgien a décidé de ne pas effectuer de test de paternité. Alors, pourquoi Amelia n’a-t-elle pas révélé le père de son bébé sur Grey’s Anatomy? Il y a plus dans cette histoire qu’il n’y paraît.

“Grey’s Anatomy” révèle que le père du bébé d’Amelia pourrait être Link ou Owen

Dans la première de la saison 16 de Grey’s Anatomy – intitulée «Il ne reste rien à quoi s’accrocher» – Amelia apprend sa grossesse après une visite avec Carina DeLuca (Stefania Spampinato). À ce stade, Amelia et Owen sont séparés et elle sort avec Link. Pendant ce temps, Owen et Teddy (Kim Raver) se préparent à élever une famille ensemble.

Quoi qu’il en soit, au moment où l’épisode se termine, la paternité du bébé d’Amelia est remise en question. Mais alors que la saison 16 continue, il est clair qu’Amelia pense que le père est Link. Puis quand elle lui annonce la nouvelle, Link est excité et prêt à plonger. Cependant, ce sentiment ne dure pas longtemps.

Dans la finale d’automne de Grey’s Anatomy Season 16 – intitulée «Allons tous au bar» – Amelia reçoit une échographie. Et il s’avère qu’elle est enceinte de 24 semaines, plutôt que de 20 ans. Il est donc possible que le bébé d’Amelia soit Owen et non Link.

Finalement, Amelia rassemble le courage de dire la vérité à Link. Cela dit, elle ne veut pas passer de test de paternité depuis qu’elle a pris sa décision et veut être avec Link. Au début, Link est d’accord avec la décision d’Amelia. Mais il reconsidère et veut passer le test.

Puis dans l’épisode 13, Amelia pose son pied. Elle ne veut pas passer le test. Pendant que Link est stressée dans la salle des plantes, Amelia envoie un SMS à son petit ami. «Je suis désolée», écrit-elle. «Je n’ai pas effectué le test. J’ai besoin de temps.”

Link regarde son téléphone avec incrédulité.

Krista Vernoff explique pourquoi Amelia ne veut pas révéler le père de son enfant

Lors de son entretien avec Variety le 13 février, la showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, a exploré le drame entourant le bébé d’Amelia, expliquant pourquoi le personnage a tant de mal à affronter la paternité de son enfant à naître.

“Elle ne va pas jouer selon les règles de qui que ce soit d’autre”, a déclaré Vernoff. “Et elle protège son propre cœur et sa propre grossesse et sa propre santé mentale à tout prix.”

Le showrunner a ajouté plus tard: «Elle est en train de comprendre ce que c’est à ses propres conditions. Ce personnage a appris à écouter son propre corps et elle a traversé une grossesse très traumatisante. Et les sentiments qui ont surgi dans son corps n’étaient pas des sentiments sur lesquels elle voulait naviguer pendant cette grossesse. Elle cherche donc à prendre soin d’elle-même et de son bébé. »

Caterina Scorsone dans le rôle d’Amelia Shepherd dans «Grey’s Anatomy» | Byron Cohen / ABC via .

Mais malgré “s’isoler de Link en ce moment”, Vernoff a déclaré qu’Amelia n’est pas seule et qu’elle trouvera probablement refuge chez ses sœurs, Meredith Gray (Ellen Pompeo) et Maggie Pierce (Kelly McCreary).

Vernoff a également confirmé que le père du bébé d’Amelia ne sera pas révélé avant un certain temps. “Je sais que les fans veulent une réponse sur le bébé dont il s’agit, et ils ne l’obtiendront pas dès qu’ils le souhaiteront”, a-t-elle déclaré.

Les fans de Grey’s Anatomy ont déjà exprimé leur frustration concernant le scénario de l’histoire d’Amelia. Maintenant, les téléspectateurs peuvent s’attendre à plus dans les semaines à venir – mais c’est en quelque sorte le point.

“La façon dont nous avons écrit cette histoire, de semaine en semaine, je suis en quelque sorte de son côté, puis je suis du côté de Link, et puis je ne sais pas vraiment”, a-t-elle déclaré. “Je pense que cela déclenche beaucoup de conversations sur le thème” Est-elle égoïste de ne pas le savoir ou est-il égoïste de vouloir savoir? “C’est une sorte de question que nous posons.”

