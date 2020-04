Pourquoi Amy Schumer a changé le nom de son fils

Amy Schumer a révélé qu’elle avait changé le nom de son fils parce que cela ressemblait un peu à une partie du corps.

Sur le dernier épisode d’elle “3 filles, 1 Keith” podcast, le comédien – qui a accueilli un petit garçon avec son mari Chris Fischer en mai dernier – a expliqué pourquoi ils avaient légalement changé le nom de leur bébé de Gene Attell Fischer en Gene David Fischer.

Bien qu’ils aient à l’origine donné à Gene le deuxième prénom Attell pour honorer leur ami et collègue Dave Attell, ils ont décidé de le remplacer par David après avoir réalisé que Gene Attell ressemblait au mot “génital”.

“Savez-vous que Gene, le nom de notre bébé, a officiellement changé? C’est maintenant Gene David Fischer”, a déclaré Schumer à ses co-hôtes Rachel Feinstein, Bridget Everett et Keith Robinson, et Claudia O’Dohertry, invitée. “C’était Gene Attell Fischer, mais nous avons réalisé que, par accident, nous avons nommé notre fils” génital “.”

O’Doherty, qui a joué aux côtés de Schumer dans le film “Trainwreck”, a déclaré que sa mère avait déjà fait le lien. “Ma mère m’a fait remarquer que ‘Amy’s appelait son fils’ Génital ””, a plaisanté O’Doherty, “et elle avait raison! ‘”

Heureusement, Schumer a déclaré que le nouveau deuxième prénom de Gene non seulement restait un hommage à Attell, mais qu’il était également quelque chose qu’il partageait avec le père de Schumer, Gordon David Schumer.

“Alors, deux pierres”, a-t-elle dit.

Schumer et Fischer, qui se sont mariés en février 2018, ont accueilli bébé Gene un peu plus d’un an plus tard en mai 2019.

Bien que Schumer n’ait pas encore abordé publiquement l’inspiration pour le prénom de Gene, certains pensent qu’il porte le nom de l’acteur et comédien légendaire, Gene Wilder, décédé en 2016.

