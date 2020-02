Pourquoi Anakin Skywalker pourrait-il sauver Ahsoka de la mort, mais pas Padmé?

Le tour d’Anakin Skywalker du côté obscur sera probablement pour toujours l’une des histoires les plus tristes de Star Wars. Il était un Jedi incroyable, en dehors de sa chute, et a touché la vie de nombreux personnages. The Clone Wars a présenté son jeune Padawan Ahsoka Tano, et ils sont devenus une équipe très compétente. Leur lien était fort et c’était l’un des liens les plus étroits qu’il avait avec quelqu’un, un autre étant Padmé Amidala. Anakin se souciait trop profondément d’un Jedi, et sa peur de perdre sa femme est en partie ce qui l’a conduit au côté obscur. Il avait pu ramener Ahsoka d’entre les morts auparavant, alors pourquoi était-il si inquiet pour Padmé?

Funérailles de Padmé Amidala dans «La revanche des Sith» | Lucasfilm

Anakin n’a pu sauver Ahsoka qu’avec l’aide du père de Mortis

Dans la saison 3 de The Clone Wars, Obi-Wan Kenobi, Anakin et Ahsoka se rendent sur la planète Mortis pour découvrir un appel de détresse très étrange. Dans le processus, ils rencontrent trois êtres qui ont d’immenses pouvoirs de Force: Père, Fille et Fils. Le Fils était aligné avec le Côté Obscur et a repris le corps d’Ahsoka, l’infectant de sorte qu’elle a combattu Anakin et Obi-Wan. Et, bien sûr, il l’a tuée.

Les Jedi ne sont pas censés former des attachements, mais Anakin l’a fait à quelques reprises, et cela a été parfaitement montré quand Ahsoka est mort. Les Jedi sont censés être capables de lâcher n’importe qui en cas de besoin et c’est quelque chose qu’Anakin ne pouvait pas faire. Il a supplié le Père de la ramener, même s’il ne le pouvait pas. Mais alors que la Fille mourait après avoir été blessée par le Fils, elle a offert sa Force de vie à Ahsoka. Anakin a agi comme le conduit de l’énergie pour passer de la Fille à Ahsoka, et son Padawan a été ramené.

Anakin ne semblait pas avoir la moindre connaissance de la guérison par la Force

Donc, en entrant dans Revenge of the Sith, qui se produit environ un an après qu’Ahsoka soit revenu à Mortis, Anakin rêve de la mort de Padmé. Comme nous le savons, il perd son inquiétude pour elle, et Palpatine utilise cela comme un avantage de sa tactique de séduction.

La guerre des clones a débuté des années après l’épisode III, mais ce n’est pas la raison pour laquelle la résurrection d’Ahsoka sur Mortis n’est pas un facteur pour Anakin en ce qui concerne Padmé. Il semblait n’avoir aucune connaissance de la guérison par la Force, et cet incident de Mortis ne s’est produit qu’à cause de la fille et du père. Il n’y avait pas de fille à se sacrifier pour Padmé et aucun moyen de partager une énergie vitale de quelqu’un qui est en train de mourir.

La guérison par la force n’était pas non plus une option car elle n’était pas implémentée dans Canon jusqu’à ce que Disney l’introduise avec The Rise of Skywalker et The Mandalorian. Il existait dans Legends (pas canon) et la guérison des cristaux kyber a également été une chose (qui est canon), mais Anakin n’avait pas connaissance de ce pouvoir. Il n’a vu ni débouché ni option pour sauver sa femme, ce qui lui a fait trop peur et a laissé le côté obscur entrer.

La guérison par la force ne semble être qu’un pouvoir côté lumière

Et en ce qui concerne ce à quoi Palpatine faisait référence quand il a dit qu’il pouvait sauver Padmé, ce n’était pas non plus la guérison par la Force. L’univers élargi de Legends explique en détail comment Dark Vador a guéri ses poumons, mais c’était une perversion de la guérison par la Force. La haine et la colère du côté obscur ont alimenté ce type de guérison, donc ce n’était pas de longue durée ou aussi approfondi.

Donc, il y a de fortes chances que Palpatine fasse référence au transfert sombre, quelque chose aussi uniquement dans Legends. Il semble que cela pourrait être le seul moyen possible pour Palpatine de ramener quelqu’un d’entre les morts puisqu’il n’a pas eu accès à la guérison par la Force. De plus, The Rise of Skywalker Visual Dictionary note que Ben Solo a pu ramener Rey parce qu’ils étaient une dyade dans la Force, ce à quoi Padmé ne faisait pas partie.

Anakin ne s’est pas volontairement échangé contre Dark Vador et le côté obscur. Il était tellement brisé et à court d’options qu’il s’est retourné. Il avait été tellement battu et désenchanté par le Conseil Jedi, et avait déjà subi suffisamment de pertes, qu’il pensait que le Côté Obscur était sa seule option. La mort de Padmé est l’une des parties les plus importantes de leur histoire tragique.