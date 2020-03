Pourquoi Ashley Graham s’appelle elle-même un «activiste corporel»

Ashley Graham est parmi les mannequins les plus connus. Elle a gagné des millions de dollars grâce à la modélisation, au parrainage de marques, à la vente de livres et à d’autres travaux.

Cependant, elle est également différente de ses pairs en ce qu’elle est plus grande que les modèles de taille zéro habituels que l’on voit sur la plupart des pistes. Au lieu d’avoir honte d’elle-même et de lier sa taille à son estime de soi, Graham embrasse chaque centimètre d’elle-même. Elle se qualifie de «militante corporelle» et espère que les autres femmes pourront également s’accepter.

Ashley Graham est mannequin depuis près de 20 ans

Ashley Graham | Santiago Felipe / .

Graham a commencé la modélisation professionnelle en 2001 après avoir été repérée lors d’une convention de modélisation. Elle a signé avec Wilhelmina Models cette année-là avant de signer avec Ford Models en 2003.

La carrière de Graham comprenait beaucoup de modélisation pour les catalogues dans divers magazines. Cependant, comme elle ne correspondait pas aux tailles d’échantillon pour la plupart des concepteurs, elle a eu du mal à décrocher des emplois et des éditoriaux prestigieux.

La concurrence dans le monde de la modélisation était féroce, même pour les modèles minces, et les choses étaient encore plus difficiles pour une fille bien roulée comme Graham. À un moment donné, Graham a même pensé abandonner. Pourtant, sa maman l’a encouragée à poursuivre ses rêves et Graham a décidé de ne pas céder à la pression pour perdre du poids ou abandonner.

Graham a continué à faire plus de travail de modélisation pour diverses marques au cours des prochaines années. Elle est devenue plus connue en 2016 après être devenue le premier modèle de taille plus à apparaître dans le numéro annuel de Sports Illustrated Swimsuit.

Par la suite, plus de portes se sont ouvertes pour Graham. Elle a décroché plus de couvertures de magazines, a eu la chance d’animer diverses émissions de télévision et a même publié un livre sur sa vie et sa carrière.

Ashley Graham se définit comme une «activiste corporelle» et favorise la positivité corporelle

Une partie importante du travail de Graham tente de redéfinir ce que signifie la beauté dans l’industrie de la mode ainsi que dans la société dans son ensemble. C’est pourquoi elle s’est qualifiée de «militante corporelle».

Être un activiste corporel comprend, par exemple, plaider pour que les fabricants de vêtements s’adressent davantage aux femmes plus grandes, qui constituent la majorité des acheteurs aux États-Unis. Graham a dit un jour: «J’essaie vraiment de faire un changement dans l’industrie. J’essaie d’avoir plus de vêtements de qualité pour les femmes rondes. Beaucoup [isn’t available] à ma taille. “

De plus, Graham est un partisan du mouvement Health At Every Size, qui encourage les gens à se concentrer sur la santé globale plutôt que sur la perte de poids.

“Je crois que vous pouvez être en bonne santé à n’importe quelle taille tant que vous vous détachez du canapé et bougez votre corps”, a déclaré Graham à Health. “Je suis une taille 10 et j’ai une taille 18. Quelle que soit la taille, j’ai toujours été actif parce que je sais que c’est la version la plus saine pour moi.”

En outre, elle est un ardent défenseur des personnes partout dans le monde pour embrasser leurs défauts. Pour sa part, Graham tient sérieusement à ne pas retoucher ses photos. Elle a partagé l’année dernière sur Today avec Hoda et Jenna qu’elle s’assurait même de dire aux photographes de ne pas couvrir ses fossettes ou ses vergetures.

Ashley Graham rejette le terme «taille plus»

Dans son travail pour promouvoir la positivité corporelle, Graham a également rejeté le terme «taille plus», qui est souvent utilisé dans l’industrie de la mode pour désigner les tailles 14 et supérieures.

Selon Graham, le terme «taille plus» est «source de division» pour les femmes. Elle a déclaré dans une interview à CBS dimanche matin: «Je pense que lorsque vous utilisez le mot« taille plus », vous mettez toutes ces femmes dans une catégorie:« Vous ne mangez pas bien ». “Vous pouvez vous soucier moins de votre corps.” “Vous n’êtes pas sûr.” “Vous n’avez pas confiance.” “

Dans une autre interview, Graham a partagé qu’elle voulait simplement «être appelée mannequin».