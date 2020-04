Pourquoi beaucoup de fans «ne peuvent pas supporter» Andre Lyon et l’histoire ridicule de Jeff Kingsley

Après que Cookie Lyon a abattu Tracy Kingsley en légitime défense, son fils décédé et le fils aîné de Lucious, Jeff Kingsley, “possédaient” Andre, qui souffre de trouble bipolaire. De nombreux fans sont «au-dessus» de l’histoire «ridicule» car ils pensent que cela n’a pas de sens et dépeint une représentation inexacte de la maladie mentale.

A.Z. Kelsey et Trai Byers | RENARD

Andre Lyon et Jeff Kingsley sur «Empire»

Le fils de Cookie (Taraji P. Henson) et Lucious Lyon (Terrence Howard), diplômé de la ligue de lierre, a affronté ses deux jeunes frères, Hakeem (Bryshere Y. Gray) et Jamal (Jussie Smollett), pour contrôler la musique de leur père. étiquette après un diagnostic de SLA.

Bien qu’il soit le plus intelligent de la famille, Andre (Trai Byers) ne partage pas le même esprit musical que tout le monde, mais a joué un grand rôle dans la société ouverte. Cependant, il a lutté avec un diagnostic bipolaire et a eu une relation tendue avec son père en raison de sa relation interraciale et de son manque de capacité musicale.

Dans la deuxième saison, sa belle-mère jalouse, Anika (Grace Byers), a assassiné sa femme enceinte, Rhonda (Kaitlin Doubleday), provoquant la spirale du directeur financier de l’Empire. Plus tard, il s’est vengé en dopant la boisson d’Anika, faisant halluciner son ex-belle-mère et la faire mourir.

Andre est parti en prison pour son rôle dans sa mort et a aidé un jeune détenu, Quincy (Skylan Brooks), à sortir de prison. Plus tard, il est tombé amoureux de la mère de Quincy, Teri (Meta Golding), et ils se sont mariés et ont accueilli un enfant dans le monde ensemble.

Les choses se passaient apparemment bien jusqu’à ce que le fils aîné de Lucious, Kingsley (A.Z. Kelsey), revienne, cherchant à se venger. Lucious vendait du crack à une femme de son immeuble nommée Tracy (Amanda Detmer), avec qui il a trompé Cookie et l’a mise enceinte avant que les Lyonnais aient leurs garçons. Cependant, le magnat de la musique a abandonné son premier fils et n’a jamais parlé à sa famille actuelle de son aîné.

Jaloux de la vie de ses jeunes frères et désireux d’attirer l’attention de Lucious, Kingsley a tenté de voler l’entreprise mais a fini par mourir tragiquement par suicide.

En même temps, André, qui avait un cancer à l’époque, avait besoin d’une transplantation cardiaque. Par conséquent, Cookie a conclu un accord avec Tracy pour que son fils reçoive l’organe principal de Kingsley.

Tracy a accepté, mais a de plus en plus voulu plus de contrôle sur Empire. Elle a ensuite tenu les Lyon sous la menace d’une arme à feu, ce qui a amené Cookie à la tuer et à la tuer en premier.

Pourquoi les fans sont fatigués de l’histoire d’Andre et Kingsley

Après la mort de sa mère, l’esprit de Kingsley est revenu et a pris la tête d’André pour ruiner la société en guise de vengeance. Le fils aîné a incité son frère cadet, qui est maintenant le PDG d’Empire, à commettre des actes de violence pour se frayer un chemin au travail et à la maison, effrayant Teri.

La majorité de la dernière saison a tourné autour des deux frères et du comportement terroriste d’André sous le contrôle de Kingsley. De nombreux fans se sont plaints de leur scénario car ils pensent qu’il ne se connecte pas.

Un utilisateur de Reddit a souligné que Kingsley n’était pas un “criminel d’élite” de son vivant, donc cela n’a pas de sens pour lui de devenir une “personne meurtrière” qui a repris André.

Ils estiment également qu’André a déjà suffisamment souffert et qu’il a eu une bonne fin avec Teri, mais les scénaristes “l’ont jeté avec le scénario de Kingsley”.

De plus, certains pensent que l’émission “a passé la moitié de la saison dernière” à essayer d’attirer le public à Kingsley, donc le transformer en méchant est “ridicule”.

Plusieurs téléspectateurs se sont plaints que leur scénario est «un conflit pour le plaisir», bien trop feuilleton, et «déclencheur» pour certaines personnes. Enfin, beaucoup n’apprécient pas la «représentation» bipolaire par André car ils estiment qu’elle encourage les stigmates négatifs à l’égard des personnes atteintes de maladie mentale.

Par exemple, de nombreux fans ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils ne sortiraient jamais avec une personne atteinte de trouble bipolaire car ils ne voudraient pas avoir affaire à quelqu’un comme André. Empire est diffusé le mardi à 21 h EST sur Fox.