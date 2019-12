Pourquoi Bill Cosby est énervé chez Eddie Murphy

Le retour d’Eddie Murphy SNL après 35 ans a marqué le plus grand nombre d'audience de l'émission en deux ans et demi, Deadline signalant qu'il a attiré près de 10 millions de téléspectateurs. Murphy a fait rire le public avec une variété de sketchs et est même monté sur scène aux côtés de ses collègues comédiens Dave Chapelle, Chris Rock et Tracy Morgan.

Tous ceux qui ont regardé la performance de Murphy n'ont pas été impressionnés. Son rival de longue date, Bill Cosby, n'était pas content que Murphy le mentionne dans son monologue d'ouverture.

Eddie Murphy et Bill Cosby ont une histoire de ne pas s'entendre

Murphy et Cosby ont des tensions depuis des années. Selon Murphy, leurs problèmes ont commencé quand il a déclaré que Cosby critiquait son style de comédie.

Dans son spécial comédie de 1987 Brut, Murphy se souvient avoir été réprimandé par Cosby pour avoir utilisé des blasphèmes dans ses performances. "Je me suis assis et j'ai écouté cet homme me châtier", a-t-il déclaré. "Quand Bill Cosby vous châtie, vous oubliez que vous êtes robe et vous vous sentez comme l'un de ses enfants sur The Cosby Show …"

Il a de nouveau parlé de l'incident dans son épisode 2019 de la série Netflix, Comédiens dans les voitures se faire du café. "C'était méchant", a-t-il dit. "Il me disait de ne pas parler de combien d'argent je gagnais et que je devrais voir ses émissions pour apprendre de lui."

Murphy a ensuite pris des photos de la chute de Cosby lors de son discours d'acceptation du prix Mark Twain pour l'humour américain en 2017.

Eddie Murphy prend un coup à Bill Cosby sur son retour "Saturday Night Live"

Le public a applaudi lorsque Murphy est entré dans le SNL étape. Dans son segment d'ouverture, il a commencé par expliquer pourquoi il avait disparu du monde du stand-up et a dit que cela avait tout à voir avec le fait d'être père.

Murphy a plaisanté en disant que cela le surprend qu'il est devenu un père à la maison avant de tirer sur Cosby pour être en prison.

"Si vous m'aviez dit il y a 30 ans que je deviendrais aussi ennuyeux, restez à la maison, papa et Bill Cosby serait en prison, même j'aurais pris ce pari", a-t-il dit.

Il a ensuite imité la célèbre voix de Cosby et s’est appelé «America’s Dad», ce que Cosby a été salué avant sa peine de prison.

Bill Cosby est en colère contre la blague «Saturday Night Live» d'Eddie Murphy

Le monde a ri de la blague de Murphy, mais Cosby n'a rien trouvé de drôle à ce sujet. Cosby a enrôlé son publiciste, Andrew Wyatt, pour poster une réponse en son nom et il n'a pas hésité.

"Il est triste que M. Murphy profite de ce moment glorieux de retour à SNL et fasse des remarques désobligeantes contre M. Cosby", indique en partie le communiqué. «On pourrait penser que M. Murphy a été autorisé à quitter la plantation, afin qu'il puisse prendre ses propres décisions; mais il a décidé de se revendre à être un esclave d'Hollywood. "

Il a également noté que la carrière révolutionnaire de Cosby – y compris sa victoire historique aux Emmy pour son rôle dans J'espionne – a ouvert la voie à Murphy et à d'autres acteurs et comédiens afro-américains, car Cosby a été le premier artiste noir à gagner dans sa catégorie.

Murphy n'a pas encore répondu à la réfutation de Cosby.