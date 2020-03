Pourquoi Bjorn a dû sauver Gunnhild pour assurer leur avenir ensemble

Vikings regorge de personnages que les téléspectateurs savent qu’ils sont censés être ensemble. L’un de ces couples est certainement Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) et Gunnhild (Ragga Ragnars). Lisez la suite pour savoir pourquoi Bjorn a dû sauver Gunnhild pour assurer correctement leur avenir ensemble.

Bjorn et Gunnhild se battent pour les parties adverses au Wessex

Gunnhild entre pour la première fois dans le mélange lorsqu’elle est mariée à Jarl Olavsonn. Ils participent au raid sur le Wessex avec le roi Harald Finehair (Peter Franzén). Bjorn, d’autre part, se bat pour le Wessex avec quelques guerriers vikings qui ont échappé à Ivar le Désossé (Alex Høgh Andersen) quand il a repris leur maison de Kattegat.

Pendant la bataille, les choses deviennent tendues et Gunnhild finit

être forcé de se rendre à Bjorn alors que le reste de l’armée battait en retraite. Bjorn

aurait pu facilement la tuer sur-le-champ, mais ce n’est pas le cas. Il voit quelque chose

à Gunnhild et il se sent immédiatement intrigué par elle.

Bjorn Ironside établit une connexion avec Gunnhild

Bjorn est connu pour avoir n’importe quelle femme qu’il veut, donc ce n’est pas un

énorme surprise quand il arrive avec Gunnhild. Ce qui est surprenant, c’est comment il tombe

pour elle. Ils forment chacun un attachement évident. Même Harald le voit

et cela ne le met encore plus en colère parce qu’il veut aussi Gunnhild.

Ils finissent par se marier et quand Bjorn reprend Kattegat

de son frère Ivar, Gunnhild devient la reine. Elle est toujours là pour donner

lui un bon conseil et elle est farouchement fidèle. Elle ne veut que le meilleur pour Bjorn

même au prix de son propre bonheur.

Gunnhild suggère à Bjorn de prendre une deuxième femme

Dans la saison 6, Bjorn devient amoureux d’une autre femme,

Ingrid (Lucy Martin). Elle le tente et il l’accepte. Gunnhild, qui

est enceinte de l’enfant de Bjorn, apprend ce qui se passe et dit en fait à Bjorn

d’aller de l’avant et de l’épouser parce que deux femmes valent mieux qu’une apparemment.

Pour une raison quelconque, Bjorn suit ce conseil et prend

une autre femme. Gunnhild dit même à Bjorn d’aller chez elle quand ils sont mariés. Elle

pleure en la quittant et il est clair que Gunnhild met sur le devant

parce qu’elle aime tellement Bjorn.

Pourquoi Bjorn a dû sauver Gunnhild pour assurer leur avenir ensemble

Bjorn aurait pu prendre la décision de tuer Gunnhild pendant

la bataille quand la plupart des forces vikings avaient reculé, mais quelque chose en lui

lui a dit de ne pas le faire. La connexion avec Gunnhild était trop forte. Ils ont sculpté un

avenir ensemble et les gens de Kattegat sont mieux avec eux deux dans

charge.

Gunnhild rallie même les gens lorsqu’ils perdent confiance en leur chef, Bjorn Ironside. Elle leur fait voir le sens et le soutient ainsi que ses efforts. C’est une compagne fidèle et fidèle et honnêtement, on peut se demander si Bjorn la mérite vraiment ou non.

Bien que le sort des personnages principaux soit toujours

équilibre après la finale de mi-saison, il est clair que Bjorn a dû sauver Gunnhild

pour leur avenir ensemble.