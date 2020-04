Pourquoi Bob Dylan a dit «hier» et «Michelle» sont des «cop-out»

Bob Dylan est l’un des artistes les plus acclamés des années 1960. Les Beatles sont parmi ses pairs. Cela ne veut pas dire qu’il a toujours eu des mots aimables pour les Fab Four.

“Yesterday” et “Michelle” sont deux des chansons les plus populaires des Beatles. À ce jour, ils sont régulièrement couverts par d’autres artistes. Dylan, cependant, n’était pas fan.

Bob Dylan dans une image encore utilisée comme image promotionnelle pour un film sur sa vie intitulé Eat the Document | Bettmann

Bob Dylan a déclaré que les «Hier» et «Michelle» des Beatles étaient destinés aux ados

«Yesterday» et «Michelle» sont des chansons assez simples au niveau de la composition. Ils ne sont pas aussi expérimentaux que d’autres chansons des Beatles comme «Revolution 9» ou «Strawberry Fields Forever». La plupart des fans des Beatles vous diraient que la simplicité et la franchise des chansons font partie de ce qui leur donne leur pouvoir émotionnel.

Dylan ressentait différemment. Dans une interview de 1966, il a critiqué les Beatles. Dylan a déploré le fait qu’il n’ait pas été accepté par la «foule littéraire» comme les Beatles. Il a noté la «douceur» des chansons «Hier» et «Michelle». La «douceur» de ces chansons contrastait certainement avec ses enregistrements folk bruts.

«Michelle» du Rubber Soul des Beatles.

Dans l’interview, Dylan a décrit ce qu’il ressentait quand il a appris que son compatriote chanteur folk Joan Baez allait couvrir “Hier”. Il a rejeté sa décision comme une tentative de faire appel aux «minuscules boppers». Il sentait que ces deux chansons n’avaient rien de spécial.

Bob Dylan dit “vous pouvez trouver beaucoup mieux” que “Hier” et “Michelle”

Dylan a dit: “Une chanson comme‘ Hier ’ou‘ Michelle ’… Hé, Dieu sait, c’est tellement super, mec, ces deux chansons. Si vous allez à la Bibliothèque du Congrès, vous pouvez trouver bien mieux que cela. Il y a des millions de chansons comme «Hier» et «Michelle» écrites dans Tin Pan Alley. »

Tin Pan Alley était le surnom d’une rue célèbre de New York où se trouvaient les bureaux de plusieurs maisons d’édition musicale. D’où vient son nom? L’auteur Monroe Rosenfeld a comparé le bruit des gens dans la rue frappant sur des pianos au bruit des gens frappant sur des casseroles en fer blanc. Dylan comparant «Yesterday» et «Michelle» à des millions de chansons écrites dans Tin Pan Alley était une façon de dire que les deux chansons étaient très basiques et sans exception.

Bob Dylan a-t-il changé d’avis?

La couverture de «Hier» Bob Dylan et George Harrison a fait ensemble, mais n’a jamais été officiellement publiée.

Bien sûr, les opinions sur la musique ne stagnent pas toujours. Nous avons de bonnes raisons de penser que Dylan a peut-être adouci sa position sur «Hier» dans les années qui ont suivi l’interview susmentionnée. Plus précisément, Dylan a couvert «Hier» avec George Harrison en 1970.

La couverture est survenue lors d’une session d’enregistrement collaboratif entre lui et George qui a conduit à plusieurs chansons. La couverture n’a jamais été officiellement publiée, bien qu’elle ait été publiée en ligne. Si vous souhaitez savoir à quoi ressemblerait une collaboration originale entre Dylan et George, écoutez simplement Travelling Wilburys, un groupe composé de Dylan, George, Roy Orbison, Tom Petty et Jeff Lynne de l’Electric Light Orchestra.

