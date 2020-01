Bridget

Moynahan est surtout connue sous le nom d’Erin Reagan dans l’émission à succès «Blue

Bloods. “Même si elle a été sur le spectacle pendant de nombreuses années et a un dédié

fan suivant, il fut un temps où Moynahan n’était pas si sûre de sa place sur

le spectacle. Voici pourquoi l’actrice a presque refusé le rôle d’Erin des Blue Bloods

Reagan.

Films et émissions de télévision de Bridget Moynahan

Bridget Moynahan sur Blue Bloods | John Paul Filo / CBS via .

Bridget Moynahan a fait ses débuts d’actrice dans le film de 1999 «Row

Your Boat. “Elle a eu sa grande pause cette année-là quand elle est apparue dans” Sex and the

Ville. “Moynahan a joué le personnage de Natasha, la deuxième épouse de M. Big, jusqu’à

2000. Moynahan a poursuivi son ascension vers la gloire après avoir joué le personnage d’Amy dans

le film “Coyote Ugly”. Ses autres films notables incluent “The Sum of All Fears”

«I Robot», «Lord of War» et «John Wick».

Après avoir été loin de la télévision pendant un certain temps, Moynahan s’est aventuré

retour à la télévision. Elle a joué le personnage de Whitney Crane dans la série «Six

Degrés »de 2006 à 2007. Elle a joué Erin Reagan sur« Blue Bloods »

depuis 2010.

Pourquoi Bridget Moynahan a presque refusé le rôle d’Erin Reagan dans «Blue Bloods»

Bridget Moynahan et Tom Selleck sur Blue Bloods | Patrick Harbron / CBS via .

Jouer Erin Reagan sur “Blue Bloods” est une décision Moynahan

n’a pas pris à la légère. Elle a beaucoup réfléchi à l’acceptation de la pièce. À

tout d’abord, elle a hésité à jouer le rôle de procureur de l’émission. Cette

c’est parce qu’elle ne voulait pas passer trop de temps loin d’elle alors

fils de trois ans, John Edward Thomas Moynahan. Cependant, sa co-star et

son amie Donnie Wahlberg l’a convaincue de se porter candidate, rapporte «Watch!»

magazine. “J’ai appelé Bridget et lui ai dit:” Vous faites ça! “, A déclaré Wahlberg dans son

Entretien 2011 avec la publication.

Bridget Moynahan dit qu’avoir un enfant est «la meilleure chose au monde»

Bridget Moynahan | Sean Zanni / Patrick McMullan via .

Lors d’une interview en 2008 avec le magazine «Harper’s Bazaar»,

Moynahan a parlé

sur ce qu’était la vie pendant et après sa grossesse. Même si les temps étaient

difficile parce qu’elle a fait l’objet d’un examen public, l’actrice dit qu’elle est reconnaissante parce que

elle a son enfant:

Traverser cette période traumatisante d’avoir le cœur brisé puis d’être enceinte a bouleversé toute ma vie et m’a renversé le vent. Mais j’en ai tellement retiré. C’est doré et c’est dur et c’était foutu. Mais maintenant j’ai un enfant, et c’est la meilleure chose au monde.

Le casting de «Blue Bloods» est comme une famille

Une fois que Moynahan a rejoint le casting de «Blue Bloods», elle a gagné une télévision

famille. Elle a dit au

animateurs de «Access Hollywood», elle s’est liée avec ses co-stars presque immédiatement. Moynahan

a déclaré qu’elle avait ressenti une connexion dès le premier jour où le casting a commencé à filmer le spectacle.

“Vous vous inscrivez à quelque chose et vous ne savez pas quel genre de jambes c’est

va avoir, et vous vous inscrivez avec des gens que vous ne connaissez pas. Et nous, de

le premier jour, s’est installé dans une ambiance familiale, et c’est resté comme ça, et nous sommes

vraiment chanceux avec le casting. “

