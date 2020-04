Pourquoi Carole Baskin est si en colère après les docuseries Netflix de Tiger King

Hé tous les chats et chatons cool, Carole Baskin a quelque chose à dire.

La femme au centre de “Tiger King,“Les désormais célèbres docuseries de Netflix sur les propriétaires d’habitats de tigres en guerre en Amérique parlent. Bien qu’elle ait longuement écrit sur ses problèmes avec la série sur son site Web, elle vient de faire sa première interview depuis sa sortie avec le Tampa Bay Times.

“Je me sens tellement en colère que les gens ont totalement raté le sujet”, a-t-elle déclaré lors de la publication de la réaction générale au doc. “Et le fait est que ces petits sont maltraités et exploités et le public le permet.”

Au lieu de se concentrer uniquement sur le commerce souterrain des tigres et les conditions inhumaines dans certains habitats, la série a plongé profondément dans le monde de Joe Maldonado-Passage, sa guerre contre Baskin et ses allégations selon lesquelles elle était responsable de la mort de son mari Don Lewis, qui a disparu en 1997. Elle nie toute implication dans sa disparition.

“Il n’y a presque aucun moyen de décrire l’intensité du sentiment de trahison”, a poursuivi le mari de Carole, Howard Baskin. “Ils ont vu ces oursons éloignés de leur mère. Où sont ces mèmes? Où sont ces commentaires?”

Elle a déclaré au Times qu’elle avait reçu des menaces de mort depuis la parution de l’émission le 20 mars, affirmant qu’il y avait eu des drones survolant leur maison et qu’un nombre croissant de personnes ont été repérées devant les portes de l’habitat, malgré sa fermeture. Elle a dit qu’elle a également été inondée d’appels téléphoniques et ne peut plus faire la différence entre les personnes qui espèrent son aide et celles qui lui tirent la jambe.

“J’ai dû éteindre mon téléphone”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas distinguer les vrais des faux parce qu’ils sont toujours hors des numéros d’état de toute façon.”

Baskin, qui a été vue en train de profiter de nombreuses balades à vélo autour de sa propriété dans le documentaire, a déclaré qu’elle avait également réduit son temps. Selon elle, les gens l’attendaient et la filmaient sur ses manèges, avec une femme criant: “C’est elle, c’est elle.”

Bien qu’il soit clair qu’elle regrette d’avoir fait la série après avoir vu la façon dont tout cela s’est déroulé, elle a dit qu’elle espérait toujours que le retour de bâton qu’elle avait obtenu serait bénéfique.

“J’espère vraiment que ce qui en résultera est que les forces de l’ordre prendront cela au sérieux”, a-t-elle déclaré. “Nous crions tous au plus haut de nos poumons depuis 20 ans que ces abus se produisent, et personne n’écoutait. Maintenant, les abus sont si évidents, j’espère que cela les encouragera à prendre des mesures à ce sujet et inspirera le Congrès à faire ce qu’ils peuvent pour mettre fin aux caresses des oursons et à la possession privée de gros chats. “

“Tiger King” et son spécial réunion, “The Tiger King and I” sont maintenant disponibles sur Netflix.

Vous pouvez également consulter “TMZ Investigates: Tiger King – What Really Wend Down?” Lundi soir à 21 h ET sur Fox.