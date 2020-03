Pourquoi Cate Blanchett a choisi de jouer Hela dans le Thor: Ragnarok du MCU

Bien que Hela dans Thor: Ragnarok de Cate Blanchett laisse beaucoup à désirer en termes de profondeur de personnage et d’exploration, l’actrice incarne parfaitement le tueur impitoyable avec un sens intrépide de la toute-puissance et de la supériorité; elle a tué et puis sashayed avec une jambe pour se souvenir. Pourtant, pourquoi le double lauréat d’un Oscar et six fois nominé a-t-il choisi de pénétrer dans la peau d’un méchant de Marvel Cinematic Universe? Pourquoi rejoindre le MCU pour un seul tour – en tant que force destinée à être éliminée à la fin?

L’actrice Cate Blanchett arrive à la première de «Thor: Ragnarok» de Disney et Marvel | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Lors d’une interview avec le Los Angeles Times, Cate Blanchett a expliqué pourquoi elle était attirée par le rôle de Hela dans Thor: Ragnarok, ainsi que certaines des difficultés que le personnage présentait.

Cate Blanchett explique pourquoi elle a choisi de représenter Hela dans «Thor: Ragnarok»

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle voulait représenter Hela dans le MCU – l’un des ennemis les plus redoutables à avoir jamais menacé le dieu du tonnerre, qui était capable de détruire Mjolnir d’une seule main – l’actrice a gardé sa réponse courte et douce. Blanchett a fourni trois raisons claires:

A) C’était Taika. B) C’était la déesse de la mort. Et C) Il n’y a jamais eu de méchante femme Marvel.

Cate Blanchett / LA Times

Du talent de réalisateur unique de Taika Waititi à l’opportunité de jouer le premier méchant majeur dans l’une des franchises les plus réussies, Blanchett ne pouvait pas s’éloigner de Hela. Et, l’actrice a de l’expérience dans des films de franchise, car elle a déjà joué dans Indiana Jones et Lord of the Rings.

Vous vous souvenez de l’agent mortel Irina Spalko qui était également à la recherche du crâne de cristal d’Akator dans Indiana Jones et du royaume du crâne de cristal? Ou qu’en est-il de Galadriel – l’elfe royal de Noldor et de Teleri? En fin de compte, Blanchett semble attirée par le fantastique et le mystique – car ces rôles présentent probablement un bon changement de rythme par rapport à la vie réelle – souvent débilitant émotionnellement – des personnages qu’elle a tendance à essayer pour la taille.

Cate Blanchett sur sa lutte pour entrer dans le personnage et le lever de Hela dans «Thor: Ragnarok»

Cate Blanchett a expliqué au LA Times que sa «plus grande lutte» pour se transformer en Hela était la nécessité de se sentir puissante et crédible en tant que méchante, tout en portant un costume CGI et un casque audacieux. Elle a qualifié le rôle d ‘«exercice de ton» pour cette raison. Blanchett a déclaré:

La coiffure est tellement importante quand elle arrive à la hauteur de ses pouvoirs dans le film… Je ne l’ai vraiment porté que dans les séances photo. Je devais en quelque sorte imaginer ce que c’était que d’être un renne.

LA Times

Bien que les fans espéraient voir Cate Blanchett jouer un personnage qui continuerait d’exister dans le paysage – et continuerait à recevoir le même genre de représentation complexe et en couches inhérente à Loki – le temps de cette actrice dans cette soirée de super-héros a probablement pris fin. Cependant, qui sait ce que Kevin Feige and Co. peut avoir retroussé ses manches?