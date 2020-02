Pourquoi ce marié de la saison 10 a-t-il appelé sa mariée «High Maintenance»?

Alors que certains couples mariés à vie à première vue

passer leur lune de miel sans accroc, d’autres ont presque touché des plaques rocheuses

immédiatement. Ce dernier était définitivement le cas pour Meka

Jones et Michael Watson de mariés

à First Sight Saison 10, qui

n’a même pas dormi dans la même chambre jusqu’à la dernière nuit de leur lune de miel de luxe

au Panama.

Tout de suite, les téléspectateurs du MAFS ont remarqué que le couple D.C.

pourrait ne pas être le meilleur match. Meka a accusé Michael d’afficher différents

comportement à la caméra que lorsque le couple ne tournait pas. Pendant ce temps, de nombreux fans

pensait que Meka semblait froide et fermée à son nouveau mari, peut-être à cause de

sa perte de confiance.

Lors de l’épisode du 5 février, Meka et Michael ont tenté de se réconcilier et d’établir une connexion après qu’un énorme combat initial a provoqué une rupture de plusieurs jours. Mais à première vue, même leurs plans pour emménager ensemble semblaient aller de travers.

Meka et Michael ont passé la majeure partie de leur lune de miel à part

Après que Michael aurait donné à Meka un “ultimatum” hors caméra

pour le sexe à la fin de la lune de miel, Meka a affirmé qu’elle ne connaissait pas Michael

vrais motifs pour apparaître sur le spectacle. Pendant que les autres couples naviguaient

leurs premiers jours de mariage ensemble, Meka et Michael ont dormi dans une toute autre

chambres d’hôtel.

“Ce n’est pas ainsi que nous avons imaginé notre lune de miel”, a déclaré Meka

Producteurs à vie. «Nous voulions l’utiliser pour

renforcer notre lien. “

“Dois-je essayer plus fort d’être amis?”, Se demande-t-elle.

Sur les conseils des trois experts du MAFS, Meka et Michael

a décidé de passer la journée seul et de travailler à construire une amitié sans

la pression de rien de plus encore.

Après une journée de visites et de shopping ensemble, le couple semble être un peu plus sur la même longueur d’onde, bien que les choses soient loin d’être parfaites pour le moment.

La fiancée «MAFS» a finalement posé les règles de base pour vivre ensemble

Après que Meka et Michael aient convenu d’essayer de se réconcilier, ils se sont dirigés vers des cocktails en soirée et ont discuté d’emménager ensemble après la fin de leur lune de miel.

C’est à ce moment-là que la mariée de Mariée à première vue a parlé à Michael de ses règles pour «l’étiquette de la maison».

«Nettoie-toi après toi. Soyez juste un être humain décent », a-t-elle commencé, ajoutant:« La plupart du lit m’appartient. Vous pouvez avoir votre petit coin. “

Meka a également dit à son nouveau mari qu’elle voulait son attention aussi souvent que possible. “C’est très frustrant pour moi quand quelqu’un est toujours au téléphone”, a-t-elle expliqué.

Et la plus grosse règle? Ne pas interrompre son sommeil. “Si vous vous réveillez plus tôt que moi, s’il vous plaît, quoi que vous fassiez, ne me réveillez pas”, a-t-elle dit. Meka a ajouté en plaisantant: “Il est facile de s’habiller dans le noir.”

Michael pensait que les règles de Meka étaient un peu trop

Michael semblait suivre les règles de Meka dans la foulée, bien qu’il admette qu’elles étaient un peu trop. “C’est marrant. Meka était si calme », a déclaré le marié du MAFS aux producteurs. “Et maintenant, je me rends compte que Meka peut nécessiter un peu d’entretien.”

Pourtant, il a ajouté qu’il prendrait ce qu’il pourrait obtenir après leurs premiers jours dans des pièces séparées. “Mais je suis juste heureux que nous parlions de notre avenir ensemble”, a-t-il déclaré.

Mis à part les règles, Michael a dit à Meka qu’il ressentait un lien avec elle. “Il y a quelque chose en toi qui me fait sentir que tu es ma personne”, lui confie-t-il. “Tu es ma fille. Tu es ma femme.”

Le couple marié à première vue a passé sa première nuit ensemble la dernière nuit de leur lune de miel. Meka a demandé à Michael de dormir dans un peignoir avec un oreiller fort entre eux, mais bon, petit pas.