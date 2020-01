Pourquoi ce personnage manquera probablement de ‘Deadpool 3’

Deadpool 3 marquera le premier rodéo de Merc With a Mouth sous l’égide de Disney. Maintenant une cote R, le film Marvel Cinematic Universe (MCU) mettra en évidence la nature brute du personnage, son sens de l’humour sombre et tordu, son penchant pour la violence et ses tendances à la haine de soi … tout ce pour quoi nous l’aimons. Il est l’anti-héros prototypique avec un cœur doux qu’il ne peut pas cacher, et Ryan Reynolds est parfaitement adapté pour se préparer une fois de plus.

Alors que de nombreux studios Marvel présumés supprimeraient les thèmes matures inhérents à la disposition du personnage, il conservera sa personnalité orientée vers les adultes (pour le plaisir de nous tous). Cependant, alors que Deadpool sera probablement similaire dans la représentation, de nombreuses facettes de l’autre franchise seront confrontées à des modifications.

Ryan Reynolds assiste à l’événement des fans de «Deadpool» au AMC Empire Theatre | Dimitrios Kambouris / .

Des nouvelles récentes suggèrent qu’un personnage ne sera plus dans la suite ou, au mieux, recevra un petit caméo. Selon We Got This Covered (WGTC), Vanessa Geraldine Carlysle (dépeinte par Morena Baccarin) pourrait ne pas bien fonctionner dans le prochain épisode de Merc.

Le média a rapporté que – en s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que Deadpool 3 était en développement actif des mois avant l’annonce – le personnage bien-aimé pourrait ne pas revenir du tout. Cependant, si elle le fait, son rôle sera considérablement minimisé. Alors, pourquoi pas Vanessa (potentiellement)? Basé sur le fait que Deadpool n’est plus sous Fox et que Marvel veut probablement prendre le personnage dans une nouvelle direction, supprimer l’intérêt amoureux est une étape logique.

Pourquoi Marvel Studios peut retirer Vanessa de la vie du MCU de Deadpool

Comme le note le WGTC, Deadpool 3 est censé être un “nouveau départ” pour le Merc – une vie dans le MCU va maintenant commencer, avec le destin du personnage destiné à s’entrelacer avec divers autres X-Men et Avengers.

Vanessa représente une entrave à l’ancienne représentation de Fox du personnage et, si Marvel veut plonger profondément dans la pansexualité du personnage, comme Ryan Reynolds le souhaiterait, une relation engagée peut ne pas rendre une telle exploration facile. Cependant, il y a une autre intrigue potentielle dans les bandes dessinées que Marvel Studios espère peut-être explorer, étant donné que Black Widow est à l’horizon.

Black Widow présentera un autre personnage pour revêtir le mystérieux titre – Yelena Belova. Beaucoup pensent que Yelena Belova sera la prochaine Black Widow dans le MCU, après le long terme de Scarlett Johansson. Alors, pourquoi est-ce important?

Dans l’histoire de Deadpool et Black Widow

Deadpool et Yelena Belova ont une histoire romantique. Deadpool a essayé de la gagner plusieurs fois en vain; il a trouvé ses talents de combattante et son apparence irrésistibles. Ils ont une dynamique intéressante (vantant une tension que vous pouvez couper avec un couteau). Cependant, dans l’histoire originale, qui pense que Deadpool est Yelena finit par être Natasha, et les choses se compliquent un peu, comme l’explique DenOfGeek.

Cependant, le MCU peut toujours jouer avec les faits de la bande dessinée, en utilisant les fondations de l’histoire comme un moyen de commencer à connecter Deadpool au paysage Marvel dans son ensemble.

Le MCU reste obsédé par de vastes interdépendances et de multiples interrelations dynamiques; la connexion de Deadpool à Black Widow n’est peut-être que le début de l’influence de Merc sur l’ensemble du MCU.