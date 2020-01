Pourquoi cela vous déchirera le cœur selon la star Emily Hampshire

Attrapez vos mouchoirs, fans de Schitt’s Creek – la dernière saison de la série promet de “vous arracher le cœur”, selon la star Emily Hampshire, qui joue Stevie Budd. Les fans avaient déjà capté cette ambiance de la bande-annonce de la saison 6, mais Hampshire confirme que cela va être très émouvant.

Annie Murphy, Dan Levy, Emily Hampshire, Catherine O’Hara et Eugene Levy de ‘Schitt’s Creek’ | Joe Scarnici / . pour Vulture Festival

La dernière saison de Schitt’s Creek s’annonce «joyeuse» et déchirante

Au cours de l’une des tournées pop-up de l’émission à Los Angeles, Hampshire a donné un aperçu de ce à quoi les fans peuvent s’attendre alors que Schitt’s Creek termine sa sixième et dernière saison.

En parlant avec ET, Hampshire a confirmé ce que certains anticipent – cela va offrir des hauts et des bas émotionnels car les fans devront dire au revoir à la famille Rose, Stevie et les résidents de Schitt’s Creek.

Elle a partagé: «Vous pouvez vous attendre à ce que cela vous arrache le cœur. Mais honnêtement, j’ai tellement de respect pour Dan [Levy, co-star and co-creator] d’avoir fait cela parce qu’il nous est difficile de mettre fin à cela. Mais, nous savons aussi qu’il a si bien fini. Comme, il ne pouvait pas donner aux fans une meilleure fin au spectacle. »

Hampshire a noté: “C’est drôle et joyeux et aussi votre cœur se brise et ensuite vous les aimez et puis … Ouais.”

Hampshire taquine ce qui arrive à Stevie

Cela a certainement été une course pour le personnage de Hampshire et elle ne se plaint pas du voyage de Stevie ou de son sort lors de la dernière saison.

Hampshire a confirmé qu’elle était heureuse de la façon dont les choses se terminent pour

Stevie, notant: «Oui, Dieu merci, car j’aurais été tellement déçu

si ce n’était pas le cas. J’ai juste, comme, chaque année, je sens que ça ne peut pas aller mieux. Je suis

constamment surpris par où Stevie va. “

Elle a évoqué la comédie musicale dans laquelle son personnage a joué pour le final de la saison cinq comme point culminant, partageant: «Comme, l’an dernier, pour faire du cabaret. [I] ne pensait pas que Stevie ferait une comédie musicale. Donc, je craignais que ce soit l’avant-dernière chose et tout était en descente à partir de là pour mon personnage et ça [was] juste parfait.”

Les fans devraient se préparer pour un grand mariage… et beaucoup de perruques

Bien qu’elle ne révèle aucun point de l’intrigue, Hampshire a eu un aperçu de la garde-robe de Stevie lors de la dernière saison, partageant: «Je ne sais pas ce que je suis autorisé à dire, donc je vais dire quelque chose et si je je n’ai pas le droit de le dire, c’est de ta faute. Stevie pourrait en fait, dans la saison six, porter beaucoup de choses plus adaptées. “

Quant à ce qui se passe avec Patrick et David, elle semblait faire allusion

à leur bonheur pour toujours quand elle a taquiné: “Je ne dis pas qu’il y a un

mariage. Je ne dis pas cela. “Elle a poursuivi:” C’est tellement bon. Également

ne sera pas déçu par la perruque. Parce que si tu penses la saison un, deux, trois,

quatre et cinq avaient une quantité importante de perruques, attendez de voir la saison

six.”

Dans une interview accordée au LA Times, Annie Murphy, qui incarne Alexis, a déclaré à propos de la fin de l’émission: «Les gens sont si profondément investis dans l’émission et son message», ajoutant: «Mais je pense que c’est le bon choix, et nous étions vraiment , vraiment chanceux de pouvoir terminer comme Dan et les écrivains le voulaient. Tous les personnages vont être attachés dans ce magnifique petit arc. »