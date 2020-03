Pourquoi certaines personnes demandent que le nouveau spectacle d’Al Pacino soit annulé

La série télévisée d’Amazon Hunters a attiré beaucoup d’attention, notamment parce qu’elle représente un tournant télévisé rare pour Al Pacino. Cependant, toute l’attention n’a pas été positive. Une importante organisation juive a demandé l’annulation du spectacle.

Le créateur de l’émission, David Weil, a répondu en disant que sa seule intention était d’honorer les survivants de l’Holocauste, car il est le petit-fils d’un. Partout où l’on revient sur le débat, l’attention supplémentaire attire probablement plus les yeux sur le spectacle.

Qu’est-ce que “Hunters”?

Al Pacino | Frazer Harrison / .

La série de 10 épisodes, créée par David Weil et produite par Jordan Peele de Get Out fame, se déroule en 1977, représentant un groupe de chasseurs nazis qui se regroupent pour arrêter la formation d’un «Quatrième Reich».

L’émission n’est pas basée sur une histoire vraie, bien que Vanity Fair souligne que la NASA a donné des emplois de programme spatial à des scientifiques allemands qui avaient été nazis.

Interrogé par Vanity Fair sur ce que ses grands-parents auraient dit s’ils avaient vu des chasseurs, Weil a répondu: «Mon grand-père est décédé avant ma naissance. Écrire le personnage de Meyer Offerman était une façon de le rencontrer pour la première fois…. Je pense que ma grand-mère serait comme, “Vous avez Al Pacino! ??!” C’était une femme très humble, et elle serait ravie que son histoire contribue à perpétuer la vérité sur l’Holocauste. »

En effet, Pacino est le gros atout de la série. L’acteur connaît une renaissance en fin de carrière, après avoir joué dans deux nominés pour le prix du meilleur film l’année dernière, Once Upon a Time… à Hollywood et The Irishman.

Dans une interview sur Indiewire, Pacino a déclaré: «Vous le verrez sous certains angles où ce n’est pas une chose sèche. Ils vous surprendront et vous ne pouvez vraiment pas y croire. […] On ne sait jamais quand une blague va arriver. C’est vraiment ce qui m’a séduit quand je l’ai lu: que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. “

Quelle est l’opposition aux «Chasseurs?»

Auschwitz était plein d’horribles douleurs et souffrances documentées dans les récits des survivants. Inventer un faux jeu d’échecs humain pour @huntersonprime n’est pas seulement une folie et une caricature dangereuses. Il accueille également les futurs négationnistes. Nous honorons les victimes en préservant l’exactitude des faits. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw

– Mémorial d’Auschwitz (@AuschwitzMuseum) 23 février 2020

Une fois l’émission en direct, le directeur de la Shoah Foundation a soulevé des objections, selon le Jewish Journal. La Fondation Shoah est une organisation à but non lucratif dédiée à l’enregistrement et à la conservation des témoignages des survivants de l’Holocauste. Alors que le directeur de la fondation reconnaît que le spectacle est conçu comme un divertissement, il a également exhorté Amazon à l’annuler.

«En tant que spécialiste du génocide et directeur d’une organisation mondiale consacrée à l’enregistrement des témoignages de survivants de l’Holocauste, je pense que c’est la distorsion la plus flagrante de l’histoire de l’Holocauste de ma vie. La série, créée par le petit-fils bien intentionné d’un survivant, ne sert pas la mémoire de ceux qu’elle prétend respecter. Et je crains que son mélange pernicieux de faits et de fiction risque d’être armé par les négationnistes », écrit Stephen Smith.

EW a rapporté que le Auschwitz Memorial Museum s’y est également opposé, allant jusqu’à interagir avec les défenseurs de la série sur Twitter. Lorsqu’une personne a déclaré que le spectacle pouvait accroître l’intérêt pour l’histoire, le musée a répondu: “En d’autres termes, vous dites:” un film peut mentir sur la réalité car ce n’est qu’un film “. Ici, nous sommes absolument en désaccord. C’est irrespectueux et dangereux. »

Quelle a été la réponse à l’émission et à la controverse?

L’émission, mettant également en vedette Logan Lerman en tant que petit-fils d’un survivant de l’Holocauste, a été généralement bien reçue, avec un score à peine frais de 63% sur Rotten Tomatoes.

Cependant, plusieurs critiques de premier plan ont été négatifs, Michael Phillips du Chicago Tribune disant que c’était superficiel, écrivant: «Les chasseurs eux-mêmes ne luttent pas avec beaucoup plus que de penser qu’il serait cool de juxtaposer Robert Goulet en chantant« The Impossible Dream »avec dépravation nazie de l’époque disco.

Selon EW, Weil a répondu à la réaction dans un communiqué et a frappé d’un ton conciliant tout en défendant son spectacle. Il a déclaré à propos du mémorial d’Auschwitz: «Je crois que nous sommes à peu près du même côté et que nous travaillons vers les mêmes objectifs. Et j’espère que nous pourrons poursuivre le dialogue sur la manière d’atteindre ces objectifs. »