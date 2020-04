Pourquoi certaines personnes se sentent mal pour Caitlyn Jenner en regardant les anciens épisodes de l’émission

Au cours des années précédant sa transition, Caitlyn Jenner était une présence régulière sur Keeping Up With The Kardashians. Elle n’était pas une favorite des fans à cette époque, et quand sa relation avec Kris Jenner s’est finalement terminée par un divorce, les choses sont devenues plus difficiles.

Cela fait maintenant près de cinq ans que Caitlyn Jenner est passée à la transition, et avec le temps, les fans ont commencé à regarder en arrière avec une perspective différente. Alors que la plupart des gens n’ont pas autant d’animosité envers Kris que la mère de Jenner, est-il possible qu’ils aient mal évalué Caitlyn Jenner pendant toutes ces années? Peut-être que son insécurité à propos de son identité de genre a été douloureuse.

Caitlyn Jenner s’est souvent moquée de

Au fil des ans sur KUWTK, Caitlyn était souvent la cible de blagues familiales. Quand elle s’est présentée dans l’épisode pilote, elle a dit: “Je suis une poussée pour ma famille.” À différents moments, Kris s’est plainte d’être «ennuyeuse» et de «s’habiller comme un grand-père».

Il était assez courant que Caitlyn soit présentée comme difficile et sans intérêt. Les téléspectateurs l’ont souvent trouvée quelque peu désagréable, en particulier par rapport aux femmes glamour et liées au drame de la famille.

Les choses se sont compliquées… et puis plus compliquées

Bien sûr, lorsque les Jenners ont divorcé, la dynamique familiale est devenue plus compliquée. Peu de temps après, Caitlyn est devenue transgenre, ce qui a provoqué encore plus de bouleversements.

Finalement, la famille a semblé se frayer un chemin à travers ces problèmes et trouver une nouvelle normalité.

Mais Caitlyn a ensuite publié ses mémoires, Les secrets de ma vie. La famille, en particulier Kris, n’a pas apprécié les révélations qui ont été incluses et a accusé Caitlyn de mentir pour les faire paraître mauvais. Différents membres de la famille ont abordé la question sous différents angles.

Avec le recul, les choses semblent un peu différentes

Récemment, une fan a posté sur Reddit quelque chose qu’elle avait remarqué en revoyant de vieux épisodes. Sachant ce qu’elle sait maintenant de Caitlyn, elle a vu la dynamique familiale un peu différemment.

“Actuellement sur la saison 7 où Bruce / Cait se sent peu apprécié et laissé de côté”, a-t-elle commenté. «Peu de temps avant leur séparation. Ce serait un peu horrible d’être beau-père pendant plus de vingt ans et de travailler pour soutenir la famille, puis tout à coup, la famille réussit et est gentille si elle commence à vous ignorer. Avec le recul, cela semble juste un peu triste et pendant tout ce temps, elle était dans le placard avec son identité de genre. »

Au moins un intervenant a accepté, disant: «Je le vois maintenant comme si elle se débattait avec elle-même et projetait que cela soit réglé.»

Sachant maintenant qu’elle avait du mal à s’accepter, certains téléspectateurs avaient plus de sympathie pour la façon dont Caitlyn s’était comportée – jusqu’à un certain point. Comme une personne l’a mentionné, certains des comportements négatifs de Caitlyn dans la série pourraient s’expliquer par son insécurité et la façon dont elle a été traitée, mais cela n’excuse pas son livre révélateur.

“Ils (principalement Kris) ont définitivement maltraité Bruce”, a souligné un fan. “Je ne la blâme pas d’avoir ressenti du ressentiment envers Kris, mais elle n’aurait tout de même pas dû publier grand-chose de ce qu’elle a dit à leur sujet dans le livre ou dans une interview pour Vanity Fair.”

Caitlyn devient plus sympathique maintenant

Caitlyn Jenner | Anthony Harvey / .

Il semble qu’au moins certains fans de KUWTK considèrent la relation de Caitlyn avec la famille avec plus de compassion. Récemment, elle est apparue dans l’émission de téléréalité Je suis une célébrité… Sors-moi d’ici! Lorsqu’elle a été éliminée, les téléspectateurs ont été stupéfaits de voir que personne dans la famille ne l’avait rencontrée sur le pont, comme les gens le font généralement pour leurs proches.

Pour certaines personnes qui ressemblaient à un camouflet et qui ne l’avaient pas. Les gens ont appelé au boycott de leur émission et de leurs produits. Bien que Caitlyn ait dit que le drame était exagéré et qu’elle n’a jamais demandé ou attendu que sa famille soit là, il semble qu’il y ait une nouvelle humeur dans l’air.

Caitlyn n’a peut-être pas toujours mis son meilleur pied en avant, mais quand vous regardez en arrière ce qu’elle a traversé, ce n’est peut-être pas celle dont le comportement est le plus difficile à adopter.