Pourquoi certains fans de Star Wars pensent que “ The Rise of Skywalker '' devrait être le dernier film de la franchise

Certains croient que la force n'est pas forte avec la série de films Star Wars de Disney. Avec The Rise of Skywalker maintenant dans les salles, Disney devrait-il aller de l'avant avec les futurs projets Star Wars? Voici ce que les fans des médias sociaux disent de cette trilogie suite.

Modérateur Stephen Colbert, directeur J.J. Abrams et le casting de «Star Wars: The Rise of Skywalker» | Photo de Daniel Boczarski / . pour Disney

Disney a acquis Lucasfilm pour la première fois en 2012

La force est forte avec ce studio. En 2012, Disney a acquis Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars, selon CNBC. Disney a obtenu les droits sur les marchandises et la trilogie originale. De plus, la société avait la possibilité de créer et de créer de nouveaux films.

Cela signifie que les films de Star Wars auparavant disponibles pour regarder en rafale avec Netflix sont passés à la plate-forme de streaming de Disney, intitulée Disney +. Le studio a également sorti des émissions de télévision et des films originaux. Cela comprend une histoire d'origine sur Han Solo et la sortie de 2019, The Rise of Skywalker.

Disney a publié le contenu original de Star Wars, dont «The Mandalorian» et la suite de la trilogie

Depuis leur acquisition, Disney a publié sa propre gamme de contenu Star Wars original. Cela inclut la toute première série d'action en direct de la franchise, The Mandalorian, exclusive à Disney +. Ils ont également sorti leur trilogie de suite comme les derniers chapitres de la saga Skywalker.

Time Magazine rapporte qu'il y a une autre trilogie Star Wars en cours, qui sera écrite et dirigée par Rian Johnson. Cependant, certains téléspectateurs pensent que la société devrait s'arrêter avec le dernier film de la saga Skywalker, intitulé The Rise of Skywalker.

Les fans de Star Wars ont commenté Disney et «The Rise of Skywalker»

Avec le film final de la trilogie de suite maintenant dans les salles, certains fans de Star Wars se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leurs réflexions sur ces films dérivés. Principalement, certains ont discuté de l'impact de Disney sur l'histoire et des films comme The Last Jedi.

«Maintenant, The Rise of Skywalker va inévitablement faire moins d'argent que Avengers: Fin de partie, au pays et à l'étranger. Certaines personnes utiliseront cela comme des munitions pour dire que Star Wars est mort – Disney a ruiné le bébé de George Lucas et l'a tué mort », a déclaré un utilisateur de Twitter, lors d'un différend sur The Last Jedi.

«Star Wars a été le premier film que j'ai vu dans un théâtre. J'ai tellement aimé mon père que je l'ai revu le lendemain. Cela a changé ma vie. Je me fiche de The Rise of Skywalker. Disney a complètement ruiné cette franchise. Le dernier Jedi était la paille finale. Plus jamais », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Cependant, certains se précipitaient encore pour la défense de Disney et Star Wars – et vers les théâtres. Au cours de son week-end d'ouverture, la sortie de 2019 a battu des records pour Disney, devenant l'un des films les plus populaires sortis au cours du mois.

«The Rise of Skywalker n'est peut-être pas le meilleur film de Star Wars et Disney l'a peut-être ruiné, mais pour moi, c'est ce qu'il est. Cela fait partie de la saga et je suis tout aussi excité qu'il y a de nombreuses années », a expliqué un utilisateur de Twitter.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en salles. D'autres films Star Wars, dont A New Hope et The Force Awakens, sont disponibles en streaming sur le service d'abonnement de Disney, Disney +.