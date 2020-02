Pourquoi certains fans pensent que ce personnage a trop de haine

Il semble que Grey’s Anatomy soit toujours critiqué pour ses personnages et leurs actions, bien qu’il fasse partie de la tradition télévisuelle depuis près de 17 ans. Si certains de ces personnages sont partis par des moyens moins qu’amicaux, certains d’entre eux continuent d’être une partie vitale des intrigues de la série.

L’un d’eux est la star originale du spectacle: Meredith Gray, joué par Ellen Pompeo.

Bien que beaucoup aiment son personnage depuis des années, elle est récemment devenue une gêne pour certains observateurs passionnés de la série. Les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour expliquer ce qu’ils n’aimaient pas à propos de Meredith ces derniers temps, tandis que d’autres intervenaient pour défendre le personnage.

Peut-être y a-t-il de bonnes raisons derrière le comportement de Meredith récemment, même si on ne sait pas ce que Shonda Rhimes pense de ses personnages dans une saison donnée.

Meredith est-il trop absorbé?

Le casting de «Grey’s Anatomy» | Richard Cartwright via .

Quiconque a regardé Grey depuis le début sait que Meredith Gray n’était pas tout à fait la même personne à l’époque qu’elle l’est maintenant. Elle a traversé beaucoup de choses, y compris la perte de nombreuses personnes dans son entourage.

La mort va changer les gens, positivement ou négativement. Selon les fans de Reddit, cela n’a pas changé Meredith pour le mieux. Une affiche a commencé un long fil juste pour évoquer à quel point ils n’aiment pas le personnage. Dans l’esprit de certains fans, Meredith pense que tout tourne autour d’elle et que rien d’autre n’a d’importance.

Ce que les fans appellent le plus, c’est Meredith réagissant de manière excessive aux choses et pensant qu’elle a raison alors qu’elle ne l’est pas toujours. Bien sûr, cela peut être intentionnel de la part de Shonda Rhimes pour rendre le personnage plus complexe à mesure que Meredith vieillit. Souvenons-nous également d’une chose: son nom est dans le titre de l’émission.

Même si Grey’s a un large casting et une concentration parfois étendue sur d’autres personnages, Meredith Grey a été conçue comme l’objectif principal dès le départ. Le fait que Pompeo soit toujours avec le spectacle prouve qu’elle respecte la direction du personnage. Ou, encore une fois, fait-elle?

Tout le monde dans le casting n’a pas aimé les directions des personnages

Il vaut la peine de se demander si Ellen Pompeo aime la façon dont son personnage Meredith Gray se développe. On pourrait le penser puisque Pompeo est assez populaire pour partir si elle pensait que le personnage s’effondrait.

Non pas que d’autres acteurs n’aient pas pris l’initiative de s’exprimer lorsqu’ils pensaient que leurs personnages faisaient des choses sans logique. Katherine Heigl est l’exemple le plus notoire, incitant Rhimes à exclure le Dr Izzie Stevens de la série, apparemment pour toujours.

Ensuite, il y a des conflits internes similaires avec Patrick Dempsey, ce qui incite Rhimes à tuer son personnage, le Dr Derek Shepherd. Pompeo sait peut-être ce qui arrive aux personnages si les acteurs se plaignent trop des chemins d’écriture.

Au moins Pompeo a des fans de son côté quand les choses déraillent. Plus tôt cette saison, les fans ont dit à quel point il était injuste pour Meredith d’être au chômage en raison d’une fraude à l’assurance alors que Bailey avait fait la même chose une fois et s’en était sorti.

La plupart des personnages sont arrogants

Un autre bon point a été soulevé par un utilisateur de Reddit ci-dessus. Considérant qu’une partie du boeuf sur Meredith est qu’elle pense qu’elle sait tout, beaucoup oublient que la plupart des principaux médecins de la série sont de la même manière.

Rhimes sait comment puiser dans l’esprit des gens arrogants, ce qui a probablement incité de vrais médecins à protester dans une telle représentation. En réalité, il peut en être ainsi dans de nombreux hôpitaux de premier plan en raison de la politique interne et de l’importance croissante des connaissances doctorales.

Ce qui est bien avec Meredith Gray, c’est que tout le monde a également vu son côté émotionnel et humain. La mort d’êtres chers au fil des ans a façonné sa personnalité actuelle, et personne n’est jamais le même quand cela leur arrive.

Cela dit, tout le monde dans la série a subi plus de traumatismes que la plupart des individus dans une vie.