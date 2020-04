Pourquoi certains fans sont convaincus Jordyn Woods est beaucoup plus talentueux que l’ancien Bestie Kylie Jenner

Le chanteur masqué de Fox a gagné beaucoup d’attention et de popularité. Le spectacle basé sur la compétition appelle les célébrités à proposer des alter ego et des déguisements tout en mettant en valeur leurs talents de chanteurs cachés ou inconnus. Le spectacle unique a commencé en 2019 et est basé sur le populaire spectacle sud-coréen King of Mask Singer. Nick Cannon est l’hôte à la mode et célèbre, et Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke sont les juges de célébrités menant la compétition tout en partageant leurs commentaires tout au long des épisodes.

Récemment, la participation inattendue de Jordyn Woods à la compétition à l’écran a suscité un drame sous-jacent entre Woods et son ex-meilleure amie Kylie Jenner. Découvrez tous les détails entourant la révélation de Woods sur The Masked Singer, et ce que les gens disent de Jenner à la suite de la performance de Woods.

Jordyn Woods et Kylie Jenner | Chesnot / WireImage / .

Comment les fans ont-ils réagi à Jordyn Woods dans The Masked Singer

Les fans ont été stupéfaits quand ils ont appris que Woods était la célébrité sous le masque en chantant “No Air” de Jordin Sparks sur The Masked Singer. Le récent épisode a illustré l’écureuil ressemblant à un dessin animé retirant son masque pour révéler le visage de la célèbre star des médias sociaux. Presque tout le monde connaît et a reconnu Woods grâce à ses relations avec Kardashian et Jenner, mais personne ne pouvait oublier le conflit qui s’est produit entre Woods et son ancien meilleur ami. Le scandale entourant Woods et l’homme de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, ne s’est pas bien terminé. Bien qu’il y ait eu beaucoup de controverse et de désaccord sur ce qui s’est réellement passé, l’amitié de Woods et Jenner a néanmoins pris fin. Les fans et le public semblaient enfin avoir oublié la star au centre du scandale surprenant jusqu’à sa récente apparition dans The Masked Singer.

Les médias sociaux ont explosé lorsque les téléspectateurs et les fans ont réalisé que c’était Woods sur scène. Une grande partie du public a été choquée de voir que la voix remarquable et impressionnante appartenait au célèbre modèle. Ce fil Twitter met en évidence tous les fans qui, après avoir vu la performance de Woods, pensent qu’elle est beaucoup plus talentueuse que Jenner. Un fan est allé jusqu’à dire: “Kylie n’a que de l’argent”. Examinez de plus près les deux carrières des stars.

Un récapitulatif de la carrière de Jordyn Wood

Woods a époustouflé les téléspectateurs et les médias sociaux avec ses débuts en chant sur The Masked Singer. Un fan a tweeté: “la râpe dans la voix de Jordyn Woods … quelqu’un signe cette fille.” Le monde ne pouvait pas croire ce qu’il voyait ou entendait. Avec Woods sous les projecteurs, de nombreux fans s’interrogent sur sa carrière. La réputation et la carrière de Woods ont toujours été étroitement liées aux médias sociaux. Elle a utilisé sa chaîne YouTube comme plate-forme pour cultiver sa marque et communiquer avec ses fans. La carrière de Woods en tant que mannequin a décollé quand elle a décidé de travailler avec Wilhelmina International’s Curve. Woods ‘a utilisé sa plateforme et sa voix pour plaider en faveur de modèles plus et promouvoir la positivité du corps. Tous les drames mis à part, il semble que la carrière de Woods commence à peine, et elle prévoit de faire de la musique dans un avenir proche.

Carrière de Kylie Jenner et titre en titre de «The Youngest Self-Made Billionaire»

Le titre régnant de Jenner en tant que “Le plus jeune milliardaire autodidacte” rend la compétition assez difficile. Certaines personnes laissaient entendre que le succès de Jenner est le résultat de son argent et de son influence, pas tellement de son talent. Cependant, l’histoire de Jenner dit le contraire. Oui, bien sûr, la star bénéficie probablement de sa plate-forme et de sa stature en raison de sa connexion à la série populaire Keeping Up With the Kardashians, mais elle est également assez ambitieuse par elle-même. De la modélisation au travail sur les lignes de vêtements, Jenner a assumé de nombreux rôles différents. Récemment, la célèbre célébrité s’est concentrée sur ses produits de maquillage.

Les deux ont une histoire étroitement liée, et bien que leurs carrières soient souvent comparées, il n’y a pas eu de décision officielle sur laquelle l’une de ces stars est considérée comme la plus talentueuse. Une chose est sûre: Jenner et Woods ont tous deux des lecteurs impressionnants en ce qui concerne leur travail et leurs visions