Pourquoi certains fans sont fous à Syngin Colchester

Jusqu’à très récemment, la plupart des fans de 90 Day Fiancé étaient des fans sympathiques de Syngin Colchester. Le natif sud-africain est tombé amoureux de Tania Maduro, qui vit dans le Connecticut. Les deux prétendent être amoureux, mais certains fans n’étaient pas si sûrs, étant donné la façon dont Tania Maduro a traité Syngin Colchester pendant son visa de 90 jours aux États-Unis.Plusieurs choix de Maduro ont laissé les fans se gratter la tête, se demandant pourquoi Colchester resterait. Maintenant, avec leur saison terminée et le couple toujours ensemble, certains fans sont toujours confus. Et avec Syngin Colchester qui branche quelque chose de nouveau sur Instagram, quelques fans ne sont pas si heureux.

Syngin Colchester branche le plan d’exercice de son frère

Syngin Colchester, la star de 90 Day Fiancé, semble tirer parti de sa nouvelle renommée pour aider son frère, Dylan Colchester. Dylan est un entraîneur personnel qui prétend aborder la santé et la forme physique dans une perspective holistique.

Afin d’approuver son frère, Syngin Colchester lance un «défi de 2 semaines» et fait la promotion d’une offre spéciale que Dylan Colchester propose aux fans. Dans un récent post Instagram détaillant comment se joindre à lui et son frère sur ce défi, Syngin Colchester a écrit: «Demain est le début du changement… J’adore la bonne nourriture et la bière, donc ça va être dur mais utile hahah croise les doigts… Lien dans bio et rejoignez-moi, faisons-le ensemble !!… l’heure d’été approche à grands pas. »

Colchester a publié une autre promotion expliquant le défi. Il disait: «Quel est le défi de 2 semaines? Le défi de 2 semaines a été développé autour de ma méthodologie de formation des mouvements primaires. Grâce à une vaste expérience et à des recherches, j’ai rassemblé mes ressources pour élaborer un programme de bien-être complet. »

Le message continue: «Ce programme a été conçu de manière à ne pas imposer des exigences irréalistes aux participants, mais plutôt à un programme réalisable pour permettre de meilleurs résultats.»

Certains fans de «90 Day Fiancé» ne sont pas satisfaits

Syngin Colchester et Tania Maduro de Fiancé 90 jours | TLC

Bien que Syngin Colchester vante joyeusement le régime de fitness de son frère, tous les fans ne semblent pas heureux que la star de 90 Day Fiancé essaie de tirer parti de sa renommée.

Un fan a écrit: «Donc, vous voulez que les gens paient pour vous rejoindre alors que vous ne garantissez même pas que vous pouvez continuer à suivre le régime? Cela ressemble à une arnaque pour moi. Que diriez-vous de partager vos succès en cours de route comme d’autres personnes de 90 jours. »

Un autre utilisateur a ajouté: «Oh wow quelle ponction pour de l’argent rapide. Tu étais mon préféré, mais cela semble être une tentative de gagner de l’argent sans avoir d’emploi. »

Le frère de Colchester est intervenu en commentant: «Ce programme ne concerne pas les clients, les clients ou les membres. Il s’agit de donner aux gens les moyens d’agir pour adopter un style de vie positif. Nous ne proposons pas cette promotion pour gagner des clients pour les chiffres métriques ou pour faire de l’argent rapidement. Il s’agit de créer une communauté de personnes partageant les mêmes idées et travaillant ensemble vers le même objectif. Espérant changer certaines attitudes pessimistes des peuples en optimistes. »

Syngin Colchester et Tania Maduro reviennent-ils?

Il semble que Syngin Colchester et Tania Maduro puissent revenir pour une autre saison de «90 Day Fiancé». Soap Dirt a rapporté que les deux avaient été repérés en train de filmer au Cap, en Afrique du Sud.

Les deux ont été aperçus en train de discuter ensemble à une table de pique-nique pendant qu’une équipe de TLC les filmait. Il semble probable que le couple maintenant marié apparaisse dans 90 Day Fiancé: Happily Ever After, bien que cela puisse être une autre spin-off.