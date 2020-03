Pourquoi certains fans sont heureux que Kourtney Kardashian se retire de ‘KUWTK’

Keeping Up with the Kardashians était un type vraiment révolutionnaire de téléréalité de célébrités quand il a été diffusé. La concentration intense sur la vie d’une seule famille qui dure depuis des années et des années donne un aperçu rare de leur existence au jour le jour. Les fans ont pu voir plusieurs membres de la famille (en particulier les sœurs Jenner) grandir littéralement sous leurs yeux.

Maintenant que les enfants de Kardashian-Jenner ont tous grandi et ont leurs propres enfants, la dynamique du spectacle a définitivement changé.

Beaucoup ont émis l’hypothèse que les membres de la famille eux-mêmes sont prêts à passer à autre chose, mais aucun ne semble avoir été aussi fait avec le projet que Kourtney Kardashian. Maintenant qu’elle a annoncé qu’elle faisait un grand pas en arrière, certains fans sont ravis de la voir partir… et leur raisonnement pourrait vous surprendre.

Kourtney Kardashian et Kim Kardashian se disputent l’émission

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian et Kim Kardashian West | Frazer Harrison / .

Les tensions montent entre Kim et Kourtney Kardashian depuis longtemps. Bien sûr, puisque tout est télévisé, les fans regardent le drame se dérouler avec excitation et anticipation. Il semblait que les choses allaient vraiment mal lorsque le couple s’est disputé lors de l’épisode du 8 décembre de la série.

La source de la tension était, de l’avis de Kim, le mépris apparent de Kourtney pour sa charge de travail attendue. Kourtney avait clairement indiqué qu’elle avait besoin de limites plus strictes autour de son travail pour avoir une vie plus équilibrée, mais Kim a exprimé son ressentiment à l’idée de devoir prendre le relais pour garder le spectacle intéressant.

Khloe Kardashian faisait également partie de l’argument. Kourtney a déclaré: «Si j’ai des limites, respectez-les. Tout simplement parce que vous aimez montrer chaque chose. . . “

Khloe a ensuite interrompu en disant: «Je n’aime pas; c’est notre travail. “

Le résultat du crachat était que Kim a menacé de «virer» Kourtney de l’émission si elle n’allait pas faire sa juste part du travail.

Le combat semble s’être aggravé

Dans une promo récemment publiée pour la saison 18 de l’émission, Kim et Kourtney semblent entrer dans une altercation physique. “Ne m’attaquez jamais comme ça”, dit Kim avant de se lever et de balancer sa sœur. Bien que la promo ne précise pas en quoi consiste le combat, il est évident que les tensions entre ces deux-là bouillonnent, du moins à l’écran.

Certains fans spéculent que le combat est truqué pour faire la une des journaux et attirer l’attention sur le spectacle. Quelle que soit la vérité derrière la bataille, il semble que Kourtney se détache vraiment de ses fonctions de tournage. Elle a annoncé qu’elle filmerait moins et tenterait de construire plus de frontières autour de sa vie privée.

Pour sa part, Kim a exprimé l’espoir que sa sœur trouverait un équilibre qui fonctionne pour elle: «Je ne veux jamais que mes sœurs soient tristes ou bouleversées. Et je pense que tout le monde doit faire ce qui est le mieux pour lui dans la vie. Alors maintenant, allons de l’avant, guérissons et passons à la chose suivante. “

Certains fans sont heureux que Kourtney Kardashian quitte la série

Certains fans sont heureux de la décision de Kourtney Kardashian de quitter la série, mais ce n’est pas pour les raisons que vous pourriez penser. Ils sont inquiets pour son bien-être et pensent que la décision de prendre du recul pourrait être la meilleure chose pour elle.

“Je suis vraiment content pour elle. Ces dernières saisons, j’ai l’impression de l’avoir vue pleurer plus que d’habitude. Il est évident qu’elle n’est pas heureuse et qu’elle ne devrait pas avoir à partager des choses sur sa vie privée si elle ne le souhaite pas », a écrit un commentateur dans un fil Reddit sur son départ.

D’autres se demandaient comment elle gagnerait de l’argent si elle s’éloignait. “Le spectacle doit être sa principale source de revenus, non?” a demandé un intervenant. D’autres ont sonné en disant qu’elle a beaucoup d’autres entreprises – y compris ses recommandations sur les médias sociaux et la marque de style de vie Poosh – pour la garder occupée et riche.