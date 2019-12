Pourquoi cet épisode de vacances embarrassant est le pire de l'histoire de la télévision

Alors que les fêtes de Noël au bureau battent leur plein, c'est le bon moment pour réfléchir aux épisodes des fêtes de la série télévisée Le bureau. L'émission se concentre sur une équipe travaillant dans un bureau de banlieue en Pennsylvanie, il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu un épisode ou deux fêtes de Noël autour. Bien que la plupart soient géniaux, un épisode de Noël s'est avéré si embarrassant qu'il peut être considéré comme le pire épisode de vacances d'une série télévisée de l'histoire de la télévision.

"The Office" présente des épisodes entourant les fêtes de Noël

Plus de neuf saisons de Le bureau, sept d'entre eux se sont concentrés sur une fête de Noël du personnel. Épisode 10 de la saison 2 intitulé Fête de Noël a vu Michael (Steve Carell) enfreindre la politique d'entreprise pour acheter de l'alcool pour le personnel après que la fête annuelle était sur le point de s'ennuyer désastreusement.

Noël marocain était le titre de la saison quatre, épisode 10 des Fêtes. Dans cet épisode, Angela (Angela Kinsey) a été chantageée par Phyllis (Phyllis Smith) pour faire du travail pour la fête annuelle. Michael a ensuite transformé l'événement en une intervention après que Meredith (Kate Flannery) s'est saoulée et a mis le feu à ses cheveux.

Une autre fête de Noël a eu lieu au cours de la saison six, épisode 13. Michael s'est fâché lorsque Jim (John Krasinski) a promis à Phyllis qu'elle pourrait être au bureau du Père Noël pendant Secret Santa. Malheureusement, la fête du bureau a été éclipsée par de mauvaises nouvelles de David Wallace (Andy Buckley).

L'épisode 11 de la saison sept était intitulé Noël chic. Michael a organisé une fête de Noël élaborée pour célébrer le retour temporaire de Holly (Amy Ryan) à la succursale de Scranton. Il a été déçu d'apprendre qu'elle avait toujours un petit ami.

Dans Souhaits de Noël, épisode 10 de la saison huit, Andy (Ed Helms) a essayé de faire du Noël de cette année le meilleur de tous les temps en exaucant les souhaits de vacances de chacun. Robert California (James Spader) a choisi cette année-là de noyer ses chagrins à la fête de Noël du bureau.

Dans la dernière saison, l'épisode neuf était consacré à l'événement annuel de Noël au bureau. Dans Noël Dwight, Dwight (Rainn Wilson) a mis sur pied une fête sur le thème néerlandais qu'il a brusquement terminée parce que Jim a dû quitter pour son autre travail. Dans l'intervalle, Erin (Ellie Kemper) a cherché le réconfort d'un collègue après avoir reçu un texte décevant d'Andy.

Le pire épisode de Noël de «The Office»

L'épisode 10 de la saison trois était intitulé Un Noël Benihana. Cet épisode a été diffusé pour la première fois le 14 décembre 2006.

Des problèmes se sont répandus parmi les membres du comité de planification du parti, ce qui a conduit le bureau à organiser deux fêtes de Noël en compétition; une soirée margarita / karaoké dans la salle de pause animée par Karen (Rashida Jones) et Pam (Jenna Fischer), et une organisée par Angela dans la salle de conférence.

Michael n'était pas intéressé à célébrer car il venait de rompre avec sa petite amie, alors Andy a décidé de le sortir pour oublier ses ennuis. Avec un entourage composé de Jim et Dwight, les hommes se retrouvent au restaurant Benihana. Ici, Andy aide Michael à se saouler légèrement puis le convainc de demander à leur serveuse japonaise.

L'embarras survient quand Andy et un ivrogne Michael escortent deux serveuses japonaises du restaurant à la fête de Noël d'Angela. Pendant la fête, Michael, qui est maintenant extrêmement ivre, confond son rendez-vous avec le dicton d'Andy que toutes les serveuses se ressemblent, se rattrapant à peine avant de dire que tous les Asiatiques se ressemblent.

Comment se termine l'épisode?

De gauche à droite: Rainn Wilson comme Dwight Shrute, Jenna Fischer comme Pam Beesly, Steve Carell comme Michael Scott, B.J. Novak comme Ryan Howard, John Krasinsky comme Jim Halpert | Banque de photos Paul Drinkwater / NBCU

Michael va ensuite dans la cuisine où se trouvent les deux serveuses et essaie de demander discrètement à haute voix quelle est sa date. Quand elle se reconnaît, Michael marque son bras avec un marqueur. Cette référence stéréotypée a contribué à cet épisode de Le bureau qualifiant le pire épisode de Noël jamais diffusé.

Les serveuses finissent par quitter la fête et Michael est de retour à son état dépressif. Jim arrive et le fait rire de toute la situation en disant que ce qu'il avait avec la serveuse n'était rien de plus qu'un rebond, une distraction amusante.

Même si l'épisode se termine sur une note plus positive, le tout était de mauvais goût. Il a inspiré un stéréotype raciste séculaire selon lequel les minorités se ressemblaient.