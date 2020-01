Pourquoi cette 1 décision rend Ragnar Lothbrok encore plus célèbre qu’il ne l’est déjà

Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) se fait un nom au début de la série à succès Vikings. Il commence comme un simple fermier aidant lors de raids et finit par devenir un roi à part entière. Avec des ennemis partout, y compris chez lui à Kattegat, Ragnar continue sa quête pour attaquer de nouvelles terres et faire avancer la cause de son peuple. Il fait un choix de faire un raid sur Paris quand il en entend parler. Lisez la suite pour savoir comment une décision impliquée dans le raid rend Ragnar encore plus célèbre qu’il ne l’est déjà. Il y a des spoilers à venir pour les Vikings.

Le prophète prophétise comment conquérir Paris

Travis Fimmel | Richard Dobson / Newspix via .

Le Voyant (John Kavanagh) dit à Ragnar que ce ne sont pas les vivants, mais les morts qui conquériront Paris. Dans la saison 3, Ragnar choisit de prendre ces mots à cœur et il les poursuit. Ragnar fait semblant d’être si gravement blessé par la bataille avec les Francs qu’il demande à être baptisé et à recevoir une cérémonie appropriée à sa mort. Les Francs accordent sa demande, croyant qu’il est vraiment né de nouveau en tant que chrétien.

Ragnar limoge Paris

Bien que Ragnar soit blessé, il est toujours très vivant quand

il est placé dans son cercueil en bois et emmené au cœur de Paris pour une

la cérémonie. Pendant la cérémonie

dans l’église, Ragnar jaillit de son cercueil. Il menace l’empereur

(Lothaire Bluteau) et tue également un prêtre. Il prend la princesse Gisla (Morgane

Polanski) en otage presque aux portes de la ville. Il la laisse partir comme son

les hommes ouvrent les portes de Paris pour le reste des Vikings pour piller et prendre

ce qu’ils veulent.

Ragnar est à l’origine du célèbre raid et de la toute première attaque contre Paris. Les Vikings adorent Paris et ce qu’elle offre tant, qu’ils laissent une petite colonie pour y hiverner. Ragnar atteint la renommée au-delà de ses rêves les plus fous après la campagne réussie. Bien qu’il soit gravement blessé, il revient vivant au Kattegat et il finit par se remettre.

Le Viking le plus célèbre du monde

Ragnar était déjà célèbre pour naviguer vers l’Angleterre, mais avec son raid réussi sur Paris, il se solidifie comme l’homme le plus célèbre de son monde. Sa parole est tellement respectée, que personne ne remet en cause son jugement lorsqu’ils tentent une deuxième fois de faire un raid sur Paris. Cette fois, les choses ne sont pas aussi réussies parce que Rollo (Clive Standen), le frère de Ragnar, les a trahis lorsqu’il a été laissé seul dans la colonie parisienne. Il aide les Francs à dissuader son propre peuple de réussir.

La deuxième tentative sur Paris est un échec

Il faut blâmer quelqu’un et Ragnar prend la chute, l’ombre d’un homme brisé. S’il n’avait pas eu autant de succès la première fois, il n’était peut-être pas sûr qu’ils pourraient recommencer. Le deuxième raid sur Paris se termine par la défaite. Ragnar revient à Kattegat, mais il disparaît rapidement pendant plusieurs années de la honte de tout cela.

Bien que la décision de Ragnar de faire un raid

Paris la première fois l’a rendu encore plus célèbre, cela a également influencé son

les choix. Il a de nouveau tenté de vaincre les Francs, mais cela n’a servi à rien. Au lieu de cela, il

face à l’échec ultime dont il ne semble jamais se remettre.