Pourquoi cette querelle avec Kristen Doute était-elle différente de Stassi Schroeder?

Dans un prochain clip, Stassi Schroeder de Vanderpump Rules explique à Lisa Vanderpump pourquoi ce combat avec Kristen Doute semble différent.

La saison 8 fait ses débuts sur Bravo, le 7 janvier au 9/8 central et les histoires des combats et des retombées rumeurs seront enfin révélées aux téléspectateurs. Une rumeur majeure circulant depuis la fin de la saison 7 était que Doute ne se querellait pas seulement avec Schroeder mais aussi avec les autres membres de la distribution. Schroder a partagé qu’elle faisait simplement une pause avec Doute dans son podcast, Straight Up with Stassi.

Jax Taylor, Brittany Cartwright, James Kennedy, Ariana Madix, Tom Sandoval, Scheana Marie, Stassi Schroeder, Kristen Doute et Tom Schwartz | Jeff Kravitz / FilmMagic

Cependant, un clip d’aperçu montre que la querelle était beaucoup plus profonde et sérieuse. En octobre, Doute a exprimé sa confusion quant aux retombées de la page six. «Je ne la comprends pas totalement et j’espère que je trouverai un moyen de la comprendre et aussi de trouver la paix avec elle», a-t-elle déclaré. “Parce que c’est vraiment difficile, surtout pendant ma rupture avec Carter, que je suis sûr que ça a duré beaucoup trop longtemps pour tant de gens, mais je suis désolé que ce soit ma relation f-king.”

Schroeder se confie à Vanderpump

Le clip d’aperçu montre Schroeder ayant un cœur à cœur avec Vanderpump sur Doute. “J’ai été très frustrée parce que la façon dont elle parle c’est comme …” Katie et Stassi sont des amis horribles. Ils ne me soutiennent pas dans ma relation. Ou ils ne m’ont pas vérifié. “Et j’ai l’impression qu’elle a dit à tout le monde qu’elle avait rompu avec son petit ami. Elle dit dans le même souffle: «Mais nous vivons toujours ensemble, avons des relations sexuelles entre nous et sortons tous les jours.» »

Schroeder ajoute qu’elle se sent dupée. «Kristen et moi avons connu notre lot de hauts et de bas», dit-elle dans un confessionnal. “Mais cela semble différent.” Les caméras reviennent à la réunion où Doute s’effondre sur le sentiment de solitude dans sa rupture avec son petit ami Brian Carter.

“Je ne sais pas si la personne avec laquelle j’espère grandir peut être amie avec la personne qui ne grandit pas du tout”, ajoute Schroeder.

Vanderpump partage qu’elle ne peut pas traiter avec un menteur

Vanderpump comprend d’où vient Schroeder. «Mentir est mon talon d’Achille», partage-t-elle avec Schroeder. “Si quelqu’un me ment, c’est tout. Nous sommes f ** ing terminé. “Les fans de Real Housewives of Beverly Hills se souviennent probablement des retombées entre Vanderpump et le reste de la distribution qui a divulgué à Radar Online une histoire sur l’adoption d’un chien bâclé.

Schroeder dit: «Je suis comme déclenché par des mensonges. Et ça me fait m’éloigner. Je ne vais pas danser cette danse. Je ne vais pas jouer à ce jeu. »Depuis le tournage terminé, Doute a repris contact avec Schroeder et Katie Maloney-Schwartz à BravoCon. Mais les amis ne semblaient pas retrouver leur ancienne amitié. “Nous avons échangé des plaisanteries”, a déclaré Doute à Hollywood Life. “Nous étions tous là pour la même raison et nous avons tous un travail à faire, et nous étions tous dans la même équipe en ce qui concerne le spectacle, mais c’était tout.”

Mais Doute veut retrouver le chemin de ses anciens meilleurs amis. “Je les aime tous les deux. Mon point de vue personnel est que je les aime tous les deux », a-t-elle ajouté. «Ce sont toujours mes sœurs pour moi. J’ai encore beaucoup d’amour. Ils ont demandé de l’espace, donc je leur donne de l’espace. “