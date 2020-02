Pourquoi cette vidéo du prince Harry fixant les cheveux de Meghan Markle est-elle devenue virale?

Meghan Markle et le prince Harry ont lutté en tant que membres de la famille royale, sous un examen si intense. Le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés en 2018, et depuis lors, les tabloïds britanniques ont été farouchement critiques, principalement envers Meghan Markle. Le bilan du couple royal a entraîné leur démission de la scène royale. Cependant, une vidéo devenue virale sur Twitter a récemment partagé une histoire différente, positive. L’histoire d’un jeune et beau couple amoureux.

Le prince Harry et Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Pourquoi cette vidéo du prince Harry et de Meghan Markle est devenue virale

Sur Twitter récemment, il était difficile de manquer une vidéo du duc et de la duchesse de Sussex. Dans le clip, Harry fixe les cheveux de Meghan lors des différents événements auxquels ils assistent. Il l’aplanit, ajustant sa queue de cheval, lui faisant qu’elle est à son meilleur.

«Le mari le plus attentif», lit la légende de la vidéo de 24 secondes. Le premier clip provient d’un événement au Maroc en 2019, a confirmé le Huffington Post. Ensuite, il se rend au Cap, également une visite en 2019. Ensuite, nous voyons le couple royal en Nouvelle-Zélande en 2018, et enfin, Meghan «lançant son livre de cuisine à la cuisine communautaire Hubb en septembre 2018».

Au moment de la publication, la vidéo a 29 millions de vues, plus de 164 000 retweets et 733 000 likes. Même la sensation pop Rihanna a jeté un “like” à la vidéo.

Le Huffington Post a récemment interviewé le compte Twitter derrière la vidéo virale, un superfan Meghan Markle qui passe par la poignée @ddarveyy, pour enquêter sur les raisons du succès de la vidéo.

Fan a aimé Meghan Markle bien avant le mariage royal (et bébé Archie)

Apparemment, @ddarveyy, ou Michelle, était une grande fan de Meghan “bien avant de rencontrer le prince Harry”. Pourquoi aime-t-elle tant la duchesse? Elle a dit à HuffPo:

Je suis venu voir la personne authentique et bienveillante qu’elle est. J’ai été particulièrement impressionnée par tout ce qu’elle a accompli tout au long de sa vie et tout le travail humanitaire qu’elle s’est consacré [to]. Elle était (et est toujours) quelqu’un qui se soucie vraiment non seulement du travail qu’elle accomplit, mais aussi des personnes qui le suivent.

Prince Harry, duc de Sussex embrasse sa femme Meghan, duchesse de Sussex | Ben STANSALL – Piscine WPA / .

Michelle a déclaré que Meghan avait toujours été une personne attentionnée, même avec ses propres fans, à l’époque.

“À l’époque où elle avait ses propres réseaux sociaux, elle interagissait constamment avec ses abonnés et avait même noué des relations avec quelques-uns d’entre eux”, a confirmé Michelle.

La créatrice tweete sur le prince Harry et Meghan Markle lorsqu’elle obtient “une étincelle soudaine de créativité, ou remarque quelque chose de leurs engagements qui est cohérent.”

Ce fan de la famille royale dit que le prince Harry et Meghan Markle rendent ses mises à jour Twitter et Instagram «faciles»

“Lorsque vous suivez chacun de leurs engagements, ce n’est pas si difficile de voir l’amour et la positivité qu’ils répandent, ce qui facilite la création de contenu”, a déclaré Michelle à propos du prince Harry et de Meghan Markle.

Et qu’en est-il lorsque son contenu devient viral? Michelle dit que c’est «très écrasant». Pourtant, elle est heureuse que ce soit le cas, car il s’agit de répandre la joie.

«Je l’apprécie car cela aide à répandre l’amour et le mot sur Harry et Meghan», a-t-elle déclaré. Alors que le prince Harry et Meghan Markle suscitent de nombreuses réactions négatives, Michelle a rassuré le Huffington Post que la «majorité écrasante» des tweeters qui lui répondent est favorable.

Tant de reportages et de tweets médiatiques sur Markle nourrissent (ou du moins reflètent) la négativité qui l’entoure. La duchesse a été pourchassée par la presse britannique ces dernières années – et le commentaire en ligne n’aide pas. Il est donc agréable de voir le contraire qui existe non seulement sur Internet, mais qui devient viral.

“Il y a beaucoup de presse négative et injuste contre eux, en particulier Meghan, ce qui est dommage et vraiment décevant”, a déploré le pro de Twitter.

Le compte Twitter a également rendu hommage à la philanthropie de Meghan Markle.

Michelle tweete également pour partager des informations sur le «travail humanitaire passé de Meghan».

“J’ai fait un fil sur Twitter une fois en soulignant les réalisations de la vie pré-royale de Meghan et c’était un message qui a beaucoup suscité l’amour”, a écrit Michelle.

Non seulement cela – Meghan Markle a inspiré Michelle à faire son propre travail de charité. Sur Twitter, rien de moins.

Meghan Markle | Charles McQuillan / .

“Nous avons eu un #HappyFathersDayPrinceHarry qui a recueilli plus de 10 000 $ pour deux œuvres de bienfaisance soutenues par Harry, dont Scotty’s Little Soldiers et le Queen’s Commonwealth Trust”, a déclaré Michelle à la publication. Elle a remercié le couple royal pour la motivation.

«Harry et Meghan nous inspirent vraiment pour participer et aider à soutenir de bonnes causes et je pense que c’est vraiment important pour les gens qui ont une si grande plateforme», a conclu Michelle.

Nous aimons que le prince Harry et Meghan Markle inspirent des millions de personnes dans le monde et contribuent à faire une différence tangible dans la souffrance.