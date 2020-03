Pourquoi Chewbacca avait besoin d’une protection contre les chasseurs pendant le tournage de ‘Star Wars’

Les films Star Wars existent depuis plus de quarante ans, à partir de 1977. Bien que les critiques aient tourné de nombreux films de la série, les fans les aiment et se plongent souvent profondément dans la mythologie des personnages et des lieux.

L’un des personnages les plus aimés (et reconnaissables) de tous les films Star Wars est sans aucun doute le meilleur ami Wookiee de Han Solo, connu sous le nom de Chewbacca. Bien que l’acteur original qui a interprété Chewbacca soit malheureusement décédé, l’héritage qu’il a créé restera vivant. Il en sera de même de l’une des histoires les plus intéressantes sur le tournage de Star Wars: Le retour du Jedi.

Peter Mayhew était le Chewbacca original

Lorsque le premier film Star Wars est sorti en salles en 1977, les téléspectateurs n’avaient jamais rien vu de tel. Le film était plein d’endroits incroyables et de créatures exotiques, des extraterrestres humanoïdes aux robots impertinents.

L’un des personnages les plus frappants était Chewbacca, un Wookie qui ressemblait à un mélange entre un gros ours et un chien très hirsute, marchant sur deux jambes. Chewbacca, souvent appelé Chewie, parlait dans une langue composée de hurlements gutturaux et de grognements – mais à ses yeux brillait une lumière douce et très proche.

Chewbacca a été joué dans ce film par Peter Mayhew, un acteur imposant qui faisait plus de sept pieds de haut. Mayhew a ensuite repris le rôle de Chewbacca dans quatre autres films Star Wars: The Empire Strikes Back, The Return of the Jedi, Revenge of the Sith et Star Wars: The Force Awakens.

Il est également apparu en tant que Wookie dans plusieurs autres films conçus pour la télévision et a prêté sa voix à des versions animées du personnage. Mayhew est devenu étroitement associé au personnage de Chewbacca au fil des ans et était très aimé des fans.

Chewbacca a-t-il été traqué par les chasseurs?

Pendant des années, il y avait une rumeur selon laquelle pendant le tournage du Retour du Jedi de 1983, Mayhew devait bénéficier d’une protection spéciale pendant certaines scènes. Une grande partie du deuxième acte du film se déroule sur la planète mythique d’Endor.

Des scènes pour Endor ont été tournées dans les forêts de Californie, dans et autour du comté de Del Norte. Bien que la zone fortement boisée fournisse la toile de fond parfaite pour les scènes pleines d’action du film, elle a présenté quelques difficultés en ce qui concerne les scènes impliquant Chewbacca de Mayhew.

Selon certaines sources, Mayhew avait besoin d’une protection spéciale sur le plateau tout en portant son costume de Chewbacca, de peur d’être confondu avec Bigfoot par les chasseurs de la région. Cette protection spéciale est venue sous la forme de membres d’équipage qui sont restés près de Mayhew tout en portant des gilets aux couleurs vives, et en veillant à ce que l’acteur dégingandé ne s’éloigne pas trop du plateau de tournage.

Pendant des années, les fans ne savaient pas si cette histoire était un fait ou juste une rumeur amusante. Cependant, en 2015, Mayhew a publié «peut confirmer» sur Reddit en réponse à la rumeur. Bien que Mayhew n’ait pas spécifiquement parlé des circonstances de la protection qu’il a reçue, il est clair que quelque chose s’est définitivement passé en Californie pendant le tournage de Return of the Jedi, et il est heureux que Mayhew ait pu rester en sécurité.

Qui joue maintenant à Chewbacca?

Chewbacca | Lucasfilm

Malheureusement, The Force Awakens de 2015 devait être le dernier passage de Mayhew en tant que Chewbacca. Alors qu’il travaillait en tant que consultant sur le film Star Wars 2017: Les derniers Jedi, il souffrait d’une mauvaise santé et a permis au jeune acteur Joonas Suotamo de mettre le costume de Chewbacca à sa place.

Mayhew est décédé en avril 2019 à l’âge de 74 ans, et sa mort a assez durement frappé la communauté des fans de Star Wars.

Bien que Joonas Suotamo ait été accepté par les fans, personne ne pourra jamais remplacer Peter Mayhew – ou la façon inimitable dont il a habité le rôle de Chewbacca.