Pourquoi Christina Aguilera a divorcé de Jordan Bratman

Les mariages hollywoodiens n’ont pas toujours de fin hollywoodienne. Avec un examen médiatique constant et des problèmes auxquels sont confrontés même les couples normaux, de nombreux mariages hollywoodiens ne fonctionnent tout simplement pas. Pour certaines célébrités, elles se sont précipitées trop vite.

Pour d’autres, l’infidélité est arrivée au milieu de leur mariage. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles un mariage de célébrités pourrait prendre fin. Pour Christina Aguilera, elle a pris le temps d’apprendre de ses erreurs et a pris les leçons dans sa prochaine relation.

C’est un changement bienvenu par rapport aux célébrités qui n’admettent pas les méfaits et est sans aucun doute un signe de maturité.

Christina Aguilera dévoile son mariage avec Jordan Bratman

Christina Aguilera | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Ce n’est pas un secret, Aguilera était mariée jeune. Elle admet vouloir la stabilité que son ex-mari Jordan Bratman lui a fournie à l’époque. Elle avait 21 ans quand ils se sont rencontrés, se mariant plus tard à l’âge de 24 ans en 2005.

Avec une histoire familiale approximative qui en a fait ses chansons, Bratman a fourni le soutien qu’elle recherchait. Ils ont commencé comme amis et se sont mariés plus tard lors d’une cérémonie de 2 millions de dollars dans la Napa Valley en Californie. Le mariage a eu 150 invités et aurait vu Aguilera enfiler une robe de 80 000 $.

Malheureusement, le bonheur ne durera pas longtemps, et les deux se séparent en 2010. Que ce soit la pression de sa carrière – elle était l’une des plus jeunes lauréates d’un Grammy – ou autre chose, elle n’hésitera pas à s’ouvrir à ce sujet , ce qui l’a probablement aidée à guérir.

Le divorce mène à des moments difficiles pour Christina Aguilera

Aguilera s’ouvrait souvent après le divorce, qu’elle avait déposé en octobre 2010, détaillant comment elle savait que la fin était proche. Elle a déclaré à People Magazine que: «C’est arrivé à un point où notre vie à la maison me rappelait ma propre enfance. Je ne laisserai pas mon fils grandir dans une maison pleine de tension. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle avait affaire à une anxiété extrême, à l’ivresse publique et à la douleur. Elle détestait que cela se joue si publiquement et ne fasse pas de mal à Bratman, à son fils, Max ou à elle-même.

Elle admet cependant qu’elle a joué un rôle dans la rupture, faisant allusion à l’infidélité quand elle a dit à W Magazine que, “À un moment ou à un autre, nous n’étions pas tous les deux des anges.” Mais pour l’amour de son fils, les deux parviennent à garder les choses civiles. Au début, il y avait de l’inconfort, mais elle savait qu’il y aurait un jour où ils finiraient par «rire de nouveau ensemble et être d’accord pour Max».

Aguilera a dit qu’elle était également reconnaissante pour le système de soutien qu’elle avait, admettant qu’elle pleurait et pleurait: «Je ne pense pas que je serais humaine si je n’avais pas de moments de tristesse sur la façon dont les choses se sont déroulées. Mais je peux essayer de chérir ces souvenirs et de créer d’autres souvenirs et rêves pour moi. »

Et pendant très longtemps, elle a gardé ses larmes de son fils Max, qui avait 2 ans au moment de leur séparation. Finalement, elle a pu normaliser les choses pour lui, et aujourd’hui les deux coparentaux se sont bien entendus. Elle sait que Bratman est un bon père, et cela fait partie de ce qui l’a attirée vers lui en premier lieu car elle “n’a jamais obtenu cela d’une figure masculine en grandissant”.

Matt Rutler fait le bonheur

Aguilera a trouvé l’amour peu de temps après, quand elle a commencé à sortir avec Matt Rutler, qu’elle a rencontré sur le tournage de Burlesque. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2010 et se sont fiancés en 2014. Au début, elle n’était pas prête à se lancer dans quoi que ce soit, puisqu’elle venait de demander le divorce. Son objectif à long terme était d’être heureuse, et il semble qu’elle le soit. Les deux partagent une fille, Summer, et Aguilera pense qu’il est une personne spéciale.

Des rumeurs tabloïdes circulent autour de la relation d’Aguilera avec Rutler depuis leur connexion. Ils ont continué à démentir les rumeurs. Avec les leçons qu’elle a tirées de son dernier mariage, il semble qu’elle souhaite que celui-ci fonctionne, menant à un bonheur pour toujours.