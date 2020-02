Pourquoi Craig Conover n’a-t-il pas pu rentrer chez lui pendant près d’un an?

Craig Conover de Southern Charm a un horaire de voyage chargé. De ses «fêtes d’oreillers» populaires de Sewing Down South aux vacances entre amis, Conover n’a pas été souvent à la maison.

Bien qu’il soit occupé, il y a une autre raison pour laquelle Conover n’a pas fait de nidification. Il a récemment partagé sur son histoire Instagram qu’il n’a pas pu retourner chez lui après que des dégâts d’eau massifs l’ont envoyé faire ses bagages. Les dégâts d’eau n’ont pas été résolus car la compagnie d’assurance de Conover refuse de traiter sa réclamation.

Cameran Eubanks, Craig Conover | Heidi Gutman / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Après s’être battu avec la compagnie d’assurance, Conover a exprimé ses préoccupations sur son histoire Instagram. Conover a commencé par étiqueter State Farm et a également déclaré qu’il espérait qu’il n’aurait pas à recourir à Instagram pour attirer l’attention de la compagnie d’assurance. Il a également donné aux fans un aperçu de sa maison trempée, qui est clairement un espace de vie inadapté.

Conover demande de l’aide

Conover a déclaré qu’il avait recouru à son histoire Instagram après avoir reçu une autre lettre niant sa réclamation. “State Farm, veuillez me contacter”, a plaidé Conover. «Je suis désolé de devoir le faire sur cette plate-forme, mais je suis sorti de chez moi depuis neuf mois et l’un de vos experts locaux vient de m’envoyer une lettre de menace refusant la couverture.» Conover a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que les dégâts d’eau provenaient une pipe qui a éclaté après qu’un plombier y ait travaillé.

Histoire Instagram de Craig Conover

Bien que ce soit une affaire sérieuse et que Conover soit probablement très frustré, il semble détendu et souriant dans la vidéo. Comme de nombreux clients, Conover a payé ses primes d’assurance et a maintenant besoin d’aide. “Je vous ai depuis longtemps, mais c’est fou. J’ai eu des dégâts d’eau il y a neuf mois. Je suis toujours hors de chez moi. “

Il montre ensuite une paire de baskets recouvertes de moisissure à la caméra. “Voici des chaussures qui sont couvertes de moisissure car la maison est encore trempée”, s’exclame-t-il. “Et vos habitants disent que c’est sec.”

Conover était en train de travailler sur la maison

En parcourant la maison, il montre que les murs et le plafond ne sont même pas recouverts de cloisons sèches. Les dégâts d’eau sont si importants que seul le cadre intérieur reste et les fils pendent du plafond. Il réitère que la maison est trempée.

«C’est mon bébé que j’ai rénové l’année dernière», ajoute-t-il. «Alors s’il vous plaît contactez-moi. Je ne veux pas aller plus loin, mais je n’arrive pas à trouver les bonnes personnes. S’il vous plaît, envoyez-moi un message. »La bonne nouvelle est que Conover sait comment réparer les dégâts d’eau une fois qu’il a reçu les fonds. Il a tourné une vidéo expliquant comment réparer les sols endommagés par l’eau.

Conover demande d’abord aux téléspectateurs de retirer le sous-plancher endommagé par l’eau pour éviter que la moisissure ne se développe sous un nouveau plancher en bois. Il utilise un marteau et un pied-de-biche pour enlever le sous-plancher humide. Conover conseille également aux téléspectateurs d’éviter la croissance de moisissures «noires», car après des années de propagation dans votre maison, «vous seriez éventuellement décédé», remarque-t-il avec désinvolture.