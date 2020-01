Pourquoi Damon Dash poursuit We TV

Damon Dash a été du côté des problèmes juridiques avec son divorce litigieux avec son ex-femme, Rachel Roy, et la bataille pour la garde et la pension alimentaire qui l’accompagnait. Il a également été signalé que le réalisateur, Lee Daniels, financerait sa pension alimentaire pour enfants à partir d’un règlement qu’il avait gagné du créateur de l’Empire.

Après des années à se disputer devant les tribunaux avec d’autres, il utilise maintenant le système juridique en sa faveur. Des rapports ont révélé que Dash poursuivait We TV après un différend d’apparaître dans une émission de télé-réalité sur le réseau.

Damon Dash apparaît dans la série de télé-réalité «Growing Up Hip Hop» de We TV

La série de téléréalité We TV, Growing Up Hip Hop, a fait ses débuts en janvier 2016. L’émission raconte la vie des enfants des légendes du hip hop. Le casting de la saison inaugurale comprenait: Romeo Miller – fils de Master P; Angela Simmons – fille du révérend Run; Kristina DeBarge – fille d’El DeBarge; Egypt Criss – fille de Pepa (Salt-N-Pepa) et Treach (Naughty By Nature); et Damon «Boogie» Dash Jr. – fils de Damon Dash.

Damon est apparu aux côtés de Boogie depuis le début de l’émission. Comme son père, Boogie est un entrepreneur et un aspirant magnat. Il est le co-fondateur de Chipz Cookies, possède son propre label et possède une galerie d’art à New York. Le duo père et fils est extrêmement proche mais les problèmes personnels de Boogie dans les saisons 2 et 3 ont commencé à tester leur lien.

Boogie lutte contre l’abus d’alcool tout au long de la série et Dash tente de l’aider à lutter contre sa dépendance par un amour dur. Dans la saison 3, Dash confronte Boogie à propos de sa dépendance et les téléspectateurs découvrent qu’il utilise également du maigre, qui est du soda mélangé à du sirop contre la toux médicamenteux. Dash se rallie pour éliminer le rôle de Boogie dans la série afin qu’il n’ait plus de revenus pour soutenir sa dépendance.

“La vraie conséquence est qu’il ne peut plus faire la série”, a expliqué Dash à un spécialiste des drogues et de l’alcool dans un épisode. «Pour l’instant, tout ce qu’il écoute, c’est du pain. Il ne peut pas acheter de médicaments sans argent et c’est ainsi qu’il gagne son argent. »

Dash est également filmé en train de se disputer avec d’autres membres de la distribution, y compris Pepa, concernant le sentiment qu’ils favorisent la dépendance de Boogie en buvant avec lui.

Boogie a finalement accepté d’aller en cure de désintoxication, mais sa dépendance a continué d’être une bataille en cours.

Damon Dash poursuit We TV pour avoir violé l’accord sur “Growing Up Hip Hop”

Apparemment, ce ne sont pas seulement les co-stars qui ont cédé à la dépendance de Boogie. Selon des documents judiciaires révélés par TMZ, Dash poursuit le réseau, affirmant qu’ils ont renié une promesse de ne pas autoriser Boogie à boire de l’alcool lors de l’émission.

Dash affirme que We TV a demandé à Boogie de consommer de l’alcool pour augmenter les cotes de la téléréalité dans le cadre d’un scénario forcé. Dash dit qu’il a demandé au réseau de refuser à Boogie l’accès à l’alcool et que les dirigeants ont verbalement accepté de le faire. La poursuite allègue que le réseau n’a pas tenu sa promesse et, en conséquence, la famille Dash a souffert de détresse émotionnelle.

En outre, Dash affirme également que We TV lui doit de l’argent pour avoir apparu dans l’émission, mais dit que l’argent ne lui est pas remis. Il admet qu’il y a une ordonnance du tribunal ordonnant au réseau de détourner tout l’argent vers ses créanciers, mais il affirme que We TV ne devrait pas retenir les fonds parce que l’argent est dû à une société tierce que Dash possède.

We TV n’a pas encore commenté le procès de Dash.