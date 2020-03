Pourquoi Damon Wayans a été licencié de “Saturday Night Live”

Damon Wayans est membre de l’une des dynasties familiales les plus prospères et les plus puissantes d’Hollywood. La première génération de Wayans de la comédie a dirigé des séries à succès, notamment My Wife & Kids et Lethal Weapon, mais a fait ses débuts en stand-up.

Damon Wayans sur «Saturday Night Live» 1986 | Alan Singer / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Il a eu un bref passage sur Saturday Night Live qui est souvent méconnu en raison de ses autres réalisations. Wayans a été licencié de l’émission en raison de différences créatives croissantes qui ont atteint son point de rupture lors d’une diffusion en direct.

Damon Wayans sur «Saturday Night Live»

Wayans a commencé sa carrière de stand-up au début des années 1980 dans la scène de la comédie underground new-yorkaise avant son premier rôle invité dans le film, Beverly Hills Cop. Un an plus tard, il a obtenu une place sur Saturday Night Live dans le cadre de la distribution de la saison 11. Il travaillerait aux côtés de Robert Downey, Jr., Joan Cusack, Jon Lovitz et Randy Quaid.

Damon Wayans et Eddie Murphy dans «Beverly Hills Cop» 1984 | CBS via .

Wayans a rejoint la série de sketchs nocturnes après la sortie d’Eddie Murphy. En tant qu’acteur noir dans la distribution à prédominance blanche, il était presque instantanément considéré comme le remplaçant de Murphy. Murphy a quitté la série pour poursuivre le film et il y avait beaucoup de scepticisme quant à la survie ou non de la série sans Murphy. Il y a même eu des rumeurs d’annulation.

Wayans apparaîtrait dans 11 épisodes tout au long de la saison, généralement dans un rôle minimal où il détiendrait un accessoire ou aurait très peu de parties parlantes. Ou, il y avait des rôles qu’il jugeait stéréotypés dans sa représentation de la communauté noire.

Au cours des réunions de spectacle, ses emplacements de croquis étaient souvent rejetés. Il est devenu de plus en plus frustré par la direction donnée à ses personnages, ou par son absence.

Damon Wayans sur «Saturday Night Live» 1986 | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Wayans a également ressenti la pression d’être considéré comme le remplaçant de Murphy. L’auteur David Peisner a écrit le livre Homey Don’t Play That: The Story Of ‘In Living Color’ And The Black Comedy Revolution. Selon Ambrosia For Heads, Peisner a écrit sur une conversation que Murphy et Wayans avaient eue avant le début de la saison.

“Quand Damon fait [became a cast member on] SNL, il y avait une fête pour lui à laquelle Eddie est venu », écrit-il dans le livre. “Eddie l’a pris à part et lui a donné quelques conseils:” Ne vous intégrez pas dans le casting. Si vous voulez vous démarquer, écrivez vos propres croquis. Même si vous ne faites qu’une seule esquisse, assurez-vous qu’elle est centrée autour de vous. Sinon, vous êtes aspiré et devenez Garrett Morris. »»

Pourquoi Damon Wayans a été licencié de “Saturday Night Live”

Dans un mini-documentaire Comedy Hype sur les licenciements de Wayans, il a été révélé que Wayans était de plus en plus fatigué et avait exprimé ses griefs avec l’équipe. Il a été qualifié de difficile à travailler et accusé de ne pas être un joueur d’équipe, ce à quoi Wayans a répondu: «Non, je ne suis tout simplement pas un esclave».

(l-r) Damon Wayans comme officier, Griffin Dunne comme Angel Carasco, Jon Lovitz comme M. Monopoly, Randy Quaid comme officier pendant le “Mr. Sketch “Monopoly” 1986 | R.M. Banque de photos Lewis Jr./NBCU / NBCUniversal via . via .

La paille finale est venue lors d’une esquisse dans laquelle Wayans a joué avec le titre «M. Monopole.” Wayans a joué un flic interrogeant un suspect qui est ensuite interrompu par l’avocat du suspect vêtu d’un costume d’homme monopolistique. Entre les prises, Wayans a été chargé de changer son costume en uniforme de flic. Il était ennuyé parce qu’il n’avait jamais cru que le croquis était drôle au départ.

On a dit à Wayans de jouer le flic en tant qu’hétérosexuel, mais il est complètement sorti du scénario pendant l’enregistrement en direct et a décrit le flic comme un homme gay stéréotypé. Il a été licencié sur place pour insubordination.

Il a révélé à The Weekender que son aversion pour le scénario était intentionnelle.

Damon Wayans sur «Saturday Night Live» 1986 | Banque de photos RM Lewis Jr./NBCU

“J’étais faché. C’est la raison pour laquelle ce n’était pas drôle, parce que je fais un drôle de personnage flamboyant. Ce n’était pas drôle parce que j’étais en colère. Ils ne m’ont pas laissé faire ce que je voulais faire sur “SNL”, ce que j’ai appris comme étant la façon pour Lorne Michaels de me protéger contre le fait que j’essayais d’être le prochain Eddie Murphy. C’était juste après qu’Eddie Murphy ait quitté la série et ils ne me laissaient pas faire les choses qu’il ferait. Alors, je suis allé contre le script. C’était ma frustration. »

Wayans n’a eu aucun regret et a continué à jouer dans son émission de croquis familiale, In Living Color, de 1990 à 1992 sur FOX et selon le livre de Peisner, il a utilisé le sketch du samedi soir en direct comme inspiration pour un sketch intitulé “Blaine Edwards”.