Pourquoi de nombreux fans croient que “ The Cabin ” est le meilleur épisode de toute la série

Même si This Is Us déçoit rarement, l’épisode le plus récent, The Cabin, a laissé des fans de longue date en larmes. Les téléspectateurs découvrent ce qui s’est passé avec le petit ami toxique de Kate, Marc, et une fin inattendue a eu des fans non seulement aimant Jack mais appréciant également Rebecca plus.

Voici pourquoi de nombreux fans appellent l’épisode “le meilleur de toute la série”.

Chris Sullivan, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson | Chris Haston

Les Big Three profitent d’une escapade rapide dans «The Cabin»

Dans This Is Us Saison 4 Episode 14, le passé, le présent et l’avenir sont parfaitement assemblés dans l’épisode. Actuellement, Randall souffre d’anxiété, Kevin a récemment couché avec le meilleur ami de sa sœur, et Kate pense que son mariage pourrait prendre fin en raison de l’incapacité de Toby à accepter la cécité de leur fils.

Par conséquent, ils décident de profiter d’une escapade rapide dans la cabine familiale. La chronologie est revenue à l’un des premiers voyages de la famille au chalet à l’automne 1993, où Jack a forcé la famille à participer à une activité de capsule temporelle.

Il voulait qu’ils enterrent quelque chose qu’ils déterreront quand ils auront 18 ans. Ensuite, il saute après la mort de Jack à la fin des années 1990 avec Rebecca, Randall et Kevin en route vers la cabine pour vérifier Kate.

Les routes ont été fermées en raison d’une tempête de neige, ils sont donc arrivés tôt le matin. Kate a laissé entrer sa famille inquiète et Randall a remarqué un courant d’air venant d’une fenêtre cassée.

Il a interrogé Kate à ce sujet, qui a essayé de trouver des excuses, puis lui a dit de retirer ses gants. Elle a obéi, révélant une méchante coupure à la main qui, selon elle, s’est produite quand elle et Marc se sont enfermés hors de la maison.

Marc a finalement admis qu’il l’avait en fait enfermée dans une crise de colère, et Rebecca, après avoir retenu Randall et Kevin, lui a ordonné de quitter sa maison et de rester loin de sa fille.

Dans le présent, Randall et Kate sont dans la cabine en train de travailler sur un puzzle avec un Kevin bouleversé à l’extérieur. Quand ils réalisent que la pièce contenant l’œil de leur père est manquante, Randall se souvient immédiatement de l’emplacement.

Ils ont déterré leur capsule temporelle révélant que Kate a enterré une partie de M.A.S.H, Kevin a choisi une photo de lui avec Sophie et Randall avait la pièce de puzzle manquante, grâce à des conseils de dernière minute de 1993 de Kevin.

Ils ont également trouvé le croquis que Jack avait dessiné de la maison de ses rêves et une cassette que leur père avait faite pour tout le monde. Dans ce document, leur père leur a dit qu’il pensait que Rebecca avait enterré son dessin, ce qu’elle a fait parce qu’elle croyait en lui.

Les frères et sœurs se sont assis autour de la table en sanglotant lorsqu’ils ont réalisé à quel point leur mère était un héros, surtout après le décès de leur père, et à quel point elle allait lui manquer.

Pourquoi les fans de «This Is Us» pensent que l’épisode «The Cabin» est l’un des meilleurs

Après la diffusion de l’épisode, les fans de This Is Us se sont rassemblés sur les réseaux sociaux pour exprimer ce qu’ils ressentaient. Sur le sous-programme This Is Us, un utilisateur a adoré la façon dont il a montré à Toby qu’il se connectait enfin avec bébé Jack en partageant son amour de Star Wars avec son fils.

Ils ont également pensé que les scénaristes «ont tout reconstitué» avec l’adolescente Kate était un «chef-d’œuvre» et sont devenus émus lorsque les trois grands ont entendu la voix de Jack sur la bande.

Plusieurs autres utilisateurs sont intervenus et ont admis avoir également pleuré pendant l’épisode, qui est la première fois depuis de nombreuses saisons pour certains d’entre eux. Selon un téléspectateur, ils pensaient que c’était le «meilleur point culminant» en connectant tout «tout en abordant de nombreux aspects différents».

Par exemple, Randall a finalement admis qu’il avait besoin d’une thérapie, tous les frères et sœurs connaissent maintenant le diagnostic de Rebecca, et Jack a dit des choses encourageantes sur leur mère sur la bande.

Un autre fan a noté que l’épisode “ouvrait intelligemment plus d’arcs narratifs comme une passerelle vers la prochaine phase de leur vie sur les différentes chronologies.” Regardez This Is Us les mardis à 21 h EST sur NBC.