Pourquoi de nombreux fans de «Power» ont détesté la finale et «n’ont aucun intérêt» à regarder les retombées

Même si Power a connu un démarrage à chaud, il semble que la finale ait été stoppée, car de nombreux fans n’ont pas été impressionnés par la fin de leur série préférée, principalement en raison d’une «mauvaise écriture».

Plusieurs téléspectateurs de longue date ont blâmé le showrunner Courtney Kemp car ils sentaient qu’elle se relâchait sur l’écriture une fois que Power est devenu populaire. Par conséquent, de nombreux fans ont affirmé qu’ils ne regarderaient pas les retombées car ils croient que les suites à venir ne sont que des “accrochages”.

* ALERTE SPOILER: Cet article contient des informations sur la finale de Power Season 6.

Qui a tiré sur Ghost?

La finale de la série Power tournait autour de Tasha et Tariq St. Patrick, qui estimaient tous deux avoir des raisons valables de tuer le patriarche de leur famille, James «Ghost» St. Patrick.

Initialement, Tasha était censée tuer Ghost, et elle avait son intérêt amoureux, Quinton, la conduire à la boîte de nuit de son ex-mari, Truth. Cependant, le plan a changé, à son insu, une fois que Tommy a approché Tariq avec une proposition pour empêcher André Coleman de tuer son meilleur ami.

rien laissé à Tasha… GOAT

A laissé des millions de Tariq mais l’a forcé à aller à l’école pour l’obtenir

A laissé une fortune à la famille d’Angela – GOAT

J’ai pris soin de Tommy et de sa maman même après tout le bœuf – GOAT

Même après avoir tué le fantôme. Ghost les possédait toujours.

Fantôme = #PowerTV pic.twitter.com/O1KwNGeWTX

– Neekk (@ cinique3) 9 février 2020

Au lieu de cela, Tariq l’a laissé pendre et a préparé son oncle Tommy pour que les Italiens le tuent. Il est ensuite retourné à la vérité et a choisi de tirer sur son père lui-même. Tariq a presque réussi à épingler le meurtre sur Dre lorsqu’il a été interrogé par les flics, mais Tasha s’est fait prendre en train de rejeter la faute sur Quinton.

Par conséquent, les procureurs ont arrêté Tasha pour la mort de son ex-mari. Et, Ghost a laissé sa fortune à ses enfants, pas à Tasha, et son fils ne peut recevoir les avantages qu’après avoir terminé ses études universitaires avec un 3,5 GPA.

Pourquoi de nombreux fans n’ont-ils pas aimé la finale «Power»?

La finale a fuité des semaines avant sa diffusion, et de nombreux fans de Power s’en sont plaints depuis. Beaucoup l’ont qualifié de «décevant» et ont estimé qu’il n’y avait ni suspense ni action.

Ils ont également estimé que les cinq derniers épisodes après la finale de mi-saison étaient «inutiles» car «ils ont littéralement pris un scénario qui aurait pu être montré dans un épisode de qualité et l’ont divisé en cinq taureaux ** t épisodes jetant du contenu de remplissage dans chacun . “

De plus, dans chaque épisode, ils comprenaient des choses que les téléspectateurs avaient déjà vues. Bien qu’ils viennent de différentes perspectives et ajoutent un peu plus d’informations, plusieurs fans ont estimé que ce n’était pas nécessaire.

Quand il s’agit de Tariq en tant que tireur, de nombreux téléspectateurs pensaient que faire de lui “le nouveau fantôme” était “forcé et incroyable”. son oncle Tommy, et le meurtre de son père alors qu’il entrait toujours dans une grande université et avait beaucoup d’argent qui l’attendait s’il remplissait les conditions.

Un fan a souligné que l’équipe Power avait un excellent concept avec Tariq tuant Ghost, en particulier après ce que son père avait sacrifié pour que son fils ne suive pas ses traces, mais qu’il avait l’impression qu’il était mal exécuté.

Enfin, un autre utilisateur est allé jusqu’à qualifier la finale de l’une des pires de l’histoire de la télévision, à l’exception de Dexter.

Pourquoi plusieurs fans disent-ils qu’ils ne regarderont pas les retombées?

Le jour de la finale Power, Starz a révélé quatre nouvelles retombées à venir de l’émission populaire: Power Book II: Ghost, dirigée par Mary J.Blige et Method Man, Power Book III: Raising Kanan, qui tourne autour de l’éducation et montée du méchant Kanan, Power Book IV: Influence, dans le monde politique du futur espoir du gouverneur Rashad Tate, et Power Book V: Force, qui présente Tommy Egan alors qu’il quitte définitivement New York.

De nombreux fans affirment qu’ils ne regarderont pas les spin-offs car il met en vedette des personnages qu’ils détestent et ne sont pas “intéressés par une jeune histoire d’amour Jamie et Angie.”

D’autres ne sont pas convaincus que les suites à venir «captureront le public comme Power l’a fait» et croient qu’elles «édulcorent» et «se moquent» de la série.

Un fan a qualifié cela de “triste tentative flagrante de traire la marque Power pour chaque centime qu’il pouvait.” veux la soutenir.

Apparemment, le seul spin-off que les fans veulent regarder est Power V: Force car Tommy est un favori de longue date.